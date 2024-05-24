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Перасович стал первым по победам в качестве главного тренера УНИКСа в Единой лиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович занимает первое место по победам в Единой лиге ВТБ в качестве тренера казанской команды. Об этом информирует пресс-служба Единой лиги.

Перасович вышел на первое место после победы УНИКСа в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (92:87).

Топ-3 главных тренера УНИКСа в Единой лиге по победам:

Велимир Перасович – 88 побед/121 игра

Евгений Пашутин – 87 побед/126 игр

Димитрис Прифтис – 85 побед/113 игр.

Напомним, в финале Единой лиги УНИКС сыграет с московским ЦСКА, который в полуфинальной серии оказался сильнее петербургского «Зенита». Первый матч команды проведут 26 мая в Казани. Начало игры запланировано на 16:30 мск.