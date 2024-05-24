Россиянин Егор Кулешов предположил, почему его не выбрали на драфте НБА

Россиянин Егор Кулешов, выступавший в США на студенческом уровне, предположил, почему не был выбран на драфте НБА. Сейчас Егор играет за «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

«Я был реален со своими шансами. Всегда понимал, что даже если попаду, то, скорее всего, не через драфт. Нужно, чтобы команда какая-то тебя подписала на двусторонний контракт. И оттуда в идеальной ситуации можно как-то попасть. Но я понимал прекрасно, что и как.

Летал и в Финикс, и в Даллас, и в Миннесоту и провёл много тренировок именно перед драфтом у разных команд. Получил фидбэк. Понятно, что у меня рост не 204 см, а размах рук не 215 см. Это какой-то прототип сейчас в лиге. Игрокам моего роста гораздо тяжелее.

И я знал, что, скорее всего, надо будет вернуться в Европу. Потом я отыграл Летнюю лигу за «Миннесоту» — там особо много не получилось поиграть, потому что они чисто заполняют ростер G-лиги. Но всё равно опыт был хороший», — сказал Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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