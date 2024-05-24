Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Россиянин Егор Кулешов предположил, почему его не выбрали на драфте НБА

Россиянин Егор Кулешов предположил, почему его не выбрали на драфте НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянин Егор Кулешов, выступавший в США на студенческом уровне, предположил, почему не был выбран на драфте НБА. Сейчас Егор играет за «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

«Я был реален со своими шансами. Всегда понимал, что даже если попаду, то, скорее всего, не через драфт. Нужно, чтобы команда какая-то тебя подписала на двусторонний контракт. И оттуда в идеальной ситуации можно как-то попасть. Но я понимал прекрасно, что и как.

Летал и в Финикс, и в Даллас, и в Миннесоту и провёл много тренировок именно перед драфтом у разных команд. Получил фидбэк. Понятно, что у меня рост не 204 см, а размах рук не 215 см. Это какой-то прототип сейчас в лиге. Игрокам моего роста гораздо тяжелее.

И я знал, что, скорее всего, надо будет вернуться в Европу. Потом я отыграл Летнюю лигу за «Миннесоту» — там особо много не получилось поиграть, потому что они чисто заполняют ростер G-лиги. Но всё равно опыт был хороший», — сказал Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Егором Кулешовым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Как живёт наш баскетболист в Израиле? Большое интервью с россиянином Егором Кулешовым
Эксклюзив
Как живёт наш баскетболист в Израиле? Большое интервью с россиянином Егором Кулешовым
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android