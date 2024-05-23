«Давайте снова творить историю!» Пистиолис прокомментировал новый контракт с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал подписание нового контракта с московским клубом. Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение, которое будет действовать до окончания сезона-2025/2026.

«Я работаю в этой организации уже восемь лет и знаю, что быть главным тренером ЦСКА, легендарной баскетбольной команды с непревзойдённой культурой и естественным стремлением к совершенству, – это честь. Хочу выразить благодарность Андрею Ватутину и Наталии Фураевой за веру в мои лидерские качества и за доверие. В то же время это уникальный вызов для каждого тренера в Европе, и я полон решимости превратить этот вызов в новое начало. Благодаря упорному труду, терпению, самопожертвованию, стабильности, дисциплине и уверенности в себе мы превратим проблемы в возможности, а неудачи в ступеньки для роста. Мы раздвинем и переопределим границы возможного. Готов с радостью идти по этому пути. Давайте снова творить историю вместе!» — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Напомним, Андреас уже трудился в штабе ЦСКА в качестве помощника Димитриса Итудиса. Это было в период с 2014 по 2022 год.