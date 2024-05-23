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У «Бостона» самая большая положительная разница штрафных бросков в нынешнем плей-офф

У «Бостон Селтикс» самая большая положительная разница штрафных бросков в нынешнем плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024.

Команда Джо Мазуллы пробила штрафных бросков на 93 больше, чем пробивали ей.

Самая большая негативная разница по штрафным броскам у «Индианы Пэйсерс». В этом плей-офф команда пробила ровно на 100 бросков меньше, чем пробили ей.

«Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс» сошлись в финальной серии Восточной конференции НБА. «Бостон» одержал победу в первом матче и повёл 1-0.

«Индиана» вела со счётом 117:114 за несколько секунд до конца четвёртой четверти, но упустила это преимущество, позволив соперникам перевести игру в овертайм, удачливее в котором были уже «Селтикс» — 133:128.

Следующая игра между «Селтикс» и «Пэйсерс» состоится 24 мая и начнётся в 3:00 мск. Встреча пройдёт в Бостоне.