Симмонс назвал необычного кандидата на пост тренера «Лейкерс», обсуждая конкуренцию Запада

Известный американский журналист и аналитик Билл Симмонс вынес жёсткий вердикт Леброну Джеймсу и его команде «Лос-Анджелес Лейкерс», которые сейчас ищут нового тренера.

«Лейкерс» кончились к чертям. Воткните их в розетку. Всё кончено. Они в одной конференции с «Миннесотой», «Далласом», «Оклахомой» и [Виктором] Вембаньямой. Парни, вам конец. Если вы, парни, не входите в одну из этих четырёх команд на Западе, то вам конец.

Они могли бы с тем же успехом сделать главным тренером Линду Рэмбис (исполнительный директор по специальным проектам «Лейкерс». — Прим. «Чемпионата»). Или какого-нибудь чертового актёра, типа Джона Хэмма», — приводит слова Симмонса издание Sportskeeda.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» уволил тренера Дарвина Хэма после того, как команда уступила в серии первого раунда плей-офф «Денвер Наггетс» (1-4), и сейчас занимается поиском нового специалиста.