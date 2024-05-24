Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скотти Пиппен и Яннис Адетокунбо посетят «Финал четырёх» Евролиги в Берлине

Скотти Пиппен и Яннис Адетокунбо посетят «Финал четырёх» Евролиги в Берлине
Комментарии

Прославленный игрок Национальной баскетбольный ассоциации Скотти Пиппен и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо посетят сегодняшние полуфинальные матче «Финала четырёх» Евролиги, которые пройдут в столице Германии Берлине.

Скотти уже прибыл в Берлин, а Яннис, как рассказал журналист Харрис Ставру у себя в соцсетях, находится в пути.

Фото: Кадр из видео

Расписание полуфинальные игр «Финала четырёх» Евролиги 24 мая:

  • «Панатинаикос» — «Фенербахче» – 19:00 мск.
  • «Реал» Мадрид — «Олимпиакос» – 22:00 мск.

Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб в упорной борьбе оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Материалы по теме
«Финал четырёх» Евролиги уже сегодня. У команд нет права на ошибку! LIVE
Live
«Финал четырёх» Евролиги уже сегодня. У команд нет права на ошибку! LIVE

«Реал» в третий раз победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android