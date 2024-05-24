Скотти Пиппен и Яннис Адетокунбо посетят «Финал четырёх» Евролиги в Берлине

Прославленный игрок Национальной баскетбольный ассоциации Скотти Пиппен и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо посетят сегодняшние полуфинальные матче «Финала четырёх» Евролиги, которые пройдут в столице Германии Берлине.
Скотти уже прибыл в Берлин, а Яннис, как рассказал журналист Харрис Ставру у себя в соцсетях, находится в пути.
Фото: Кадр из видео
Расписание полуфинальные игр «Финала четырёх» Евролиги 24 мая:
- «Панатинаикос» — «Фенербахче» – 19:00 мск.
- «Реал» Мадрид — «Олимпиакос» – 22:00 мск.
Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб в упорной борьбе оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).
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«Реал» в третий раз победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх»: