Дражен Анзулович оценил шансы УНИКСа и ЦСКА на победу в финале Единой лиги

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился мнением о финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которой сыграют московский ЦСКА и казанский УНИКС.

«Кто смотрится фаворитом финала? Это очень сложный вопрос. Я бы сказал, что и ЦСКА, и УНИКС имеют по 50% на победу. Я не знаю, сможет ли играть Бако, — а в финале очень важно иметь в ротации ещё одного «большого». Если он сыграет — на мой взгляд, УНИКС получит дополнительный шанс. Если же нет — ЦСКА будет чуть ближе к титулу. Но в любом случае нас ждут интереснейшие матчи двух высококлассных команд», — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Самары».

Напомним, в полуфинале Единой лиги ЦСКА оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-2 в серии), а УНИКС победил «Локомотив-Кубань» из Краснодара (4-3 в серии).