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Стало известно, будут ли изменения в тренерском штабе «Пармы» в новом сезоне

Стало известно, будут ли изменения в тренерском штабе «Пармы» в новом сезоне
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Тренерский штаб «Пармы» на следующий сезон не претерпит каких-либо изменений. Об этом информирует пресс-служба пермской команды. Главным тренером останется Евгений Пашутин. Его помощниками будут также Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Сергей Жармухамедов. Прежний состав останется в медицинском штабе.

«Тренерский штаб останется в полном составе! Все — профессионалы своего дела. В предстоящем сезоне перед нами стоят ещё более серьёзные задачи. Готовы усердно работать для того, чтобы создать боеспособную команду и побеждать. С нетерпением ждём встречи с нашими болельщиками и постараемся радовать их красивой игрой и победами в новом сезоне. «Парма» — сила!» — сказал Пашутин.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ «Парма» пробилась в четвертьфинал, где уступила краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (0-3 в серии).

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