Время начала первого матча за бронзу Единой лиги между «Зенитом» и «Локо» изменено

Время начала первого матча серии за третье место в Единой лиге ВТБ между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и краснодарским «Локомотивом-Кубань» изменено. Об этом информирует пресс-служба «Зенита». Игра состоится также 25 мая в Санкт-Петербурге, но начнётся не в 14:00 мск, а в 13:00 по московскому времени. Запуск болельщиков на арену начнётся с 11:30.

Отмечается, что все приобретённые билеты и абонементы остаются действительными на новое время.

Напомним, «Зенит» уступил ЦСКА в шестом матче в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги со счётом 91:97 (27:18, 21:37, 23:16, 20:26) и проиграл в серии 2-4.

«Локомотив-Кубань», в свою очередь, уступил УНИКСу в седьмой игре в рамках полуфинала плей-офф со счётом 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23) и проиграл в серии 3-4.