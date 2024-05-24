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Время начала первого матча за бронзу Единой лиги между «Зенитом» и «Локо» изменено

Время начала первого матча за бронзу Единой лиги между «Зенитом» и «Локо» изменено
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Время начала первого матча серии за третье место в Единой лиге ВТБ между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и краснодарским «Локомотивом-Кубань» изменено. Об этом информирует пресс-служба «Зенита». Игра состоится также 25 мая в Санкт-Петербурге, но начнётся не в 14:00 мск, а в 13:00 по московскому времени. Запуск болельщиков на арену начнётся с 11:30.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что все приобретённые билеты и абонементы остаются действительными на новое время.

Напомним, «Зенит» уступил ЦСКА в шестом матче в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги со счётом 91:97 (27:18, 21:37, 23:16, 20:26) и проиграл в серии 2-4.

«Локомотив-Кубань», в свою очередь, уступил УНИКСу в седьмой игре в рамках полуфинала плей-офф со счётом 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23) и проиграл в серии 3-4.

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