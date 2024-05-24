Егор Кулешов прояснил готовность выступать за сборную России по баскетболу

Российско-израильский баскетболист Егор Кулешов признался, что по-прежнему желает выступать за сборную России.

«Мои слова о желании выступать за сборную России? Желание было и до сих пор есть. Думаю, просто всё так сложилось.

Я долго получал российское баскетбольное гражданство, потом пришёл в УНИКС и не играл. Если бы пошёл в команду чуть поменьше, из середины таблицы, где мог бы получить шанс и игровое время, то всё могло бы выглядеть совсем по-другому.

Я на следующий сезон остался бы в Лиге ВТБ и продолжил свою карьеру там. Это всё очень динамично, очень быстро меняется.

Всё могло бы сложиться и по-другому, если бы решения принял получше, именно когда получил гражданство. Но в баскетболе, в спорте всё меняется за один сезон, за пару игр даже. И до сих пор может измениться к лучшему», — сказал Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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