Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Кулешов прояснил готовность выступать за сборную России по баскетболу

Егор Кулешов прояснил готовность выступать за сборную России по баскетболу
Аудио-версия:
Комментарии

Российско-израильский баскетболист Егор Кулешов признался, что по-прежнему желает выступать за сборную России.

«Мои слова о желании выступать за сборную России? Желание было и до сих пор есть. Думаю, просто всё так сложилось.

Я долго получал российское баскетбольное гражданство, потом пришёл в УНИКС и не играл. Если бы пошёл в команду чуть поменьше, из середины таблицы, где мог бы получить шанс и игровое время, то всё могло бы выглядеть совсем по-другому.

Я на следующий сезон остался бы в Лиге ВТБ и продолжил свою карьеру там. Это всё очень динамично, очень быстро меняется.

Всё могло бы сложиться и по-другому, если бы решения принял получше, именно когда получил гражданство. Но в баскетболе, в спорте всё меняется за один сезон, за пару игр даже. И до сих пор может измениться к лучшему», — сказал Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Егором Кулешовым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Как живёт наш баскетболист в Израиле? Большое интервью с россиянином Егором Кулешовым
Эксклюзив
Как живёт наш баскетболист в Израиле? Большое интервью с россиянином Егором Кулешовым
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android