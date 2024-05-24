Единая лига назвала символическую пятёрку полуфинала плей-офф

Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку полуфинала плей-офф. В неё вошли следующие игроки: Ненад Димитриевич и Джален Рейнольдс из УНИКСа, Мело Тримбл из ЦСКА, Винс Хантер («Зенит»), а также Патрик Миллер, представляющий «Локомотив-Кубань».

Фото: Единая лига ВТБ

Напомним, в полуфинале Единой лиги встречались УНИКС и «Локомотив-Кубань», а также «Зенит» и ЦСКА. В результате в финал соревнований пробились УНИКС и ЦСКА. Краснодарцы и петербуржцы поборются за третье место.

Первая игра финальной серии состоится послезавтра, 26 мая, в Казани. Её начало запланировано на 16:30 мск. Что касается первой игры между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», то её начало было изменено – встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 25 мая, но стартует не в 14:00 мск, а в 13:00 по московскому времени.