Расписание «Финала четырёх» Евролиги 24 мая
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Сегодня, 24 мая, состоятся полуфинальные игры «Финала четырёх» Евролиги: матчи проведут греческий клуб «Панатинаикос» и турецкий «Фенербахче», а также мадридский «Реал» и «Олимпиакос» (Греция). Финал турнира и встреча за третье место состоятся 26-го числа.
Расписание полуфинальные игр «Финала четырёх» Евролиги 24 мая:
- «Панатинаикос» — «Фенербахче» – 19:00 мск.
- «Реал» Мадрид — «Олимпиакос» – 22:00 мск.
Евролига . 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 19:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, «Финал четырёх» будет проходить в Берлине (Германия). Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб в упорной борьбе оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).
«Реал» в третий раз победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх»:
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