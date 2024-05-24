Расписание «Финала четырёх» Евролиги 24 мая

Сегодня, 24 мая, состоятся полуфинальные игры «Финала четырёх» Евролиги: матчи проведут греческий клуб «Панатинаикос» и турецкий «Фенербахче», а также мадридский «Реал» и «Олимпиакос» (Греция). Финал турнира и встреча за третье место состоятся 26-го числа.

Расписание полуфинальные игр «Финала четырёх» Евролиги 24 мая:

«Панатинаикос» — «Фенербахче» – 19:00 мск.

«Реал» Мадрид — «Олимпиакос» – 22:00 мск.

Напомним, «Финал четырёх» будет проходить в Берлине (Германия). Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб в упорной борьбе оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

«Реал» в третий раз победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх»:

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