Названа сумма, которую Лука Дончич может заработать по новому контракту в НБА

Благодаря попаданию в первую символическую сборную НБА по итогам регулярного сезона-2023/2024, словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич может подписать новый контракт на сумму около $ 346 млн. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Дончич сперва будет получать примерно $ 60 млн в 2026–2027 годах, а к 2030-2031 годам его годовая зарплата вырастет до примерно $ 79 млн. Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер может рассчитывать на четырехлетнее продление контракта на сумму около $ 294 млн.

Существенную финансовую выгоду от попадания в символическую сборную НБА также получат защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс (вторая команда) и защитник «Индиана Пэйсерс» Тайриз Халибёртон (третья команда), оба из которых прошлым летом продлили свои контракты на сумму около $ 205 млн, но теперь они оцениваются примерно в $ 245 млн на следующие пять сезонов.