Выступающий за «Хапоэль» Егор Кулешов высказался о возможном возвращении в Единую лигу

Россиянин Егор Кулешов, который в настоящий момент представляет «Хапоэль» из Беэр-Шевы, признался, что готов вернуться в Единую лигу ВТБ. В сезоне-2020/2021 он защищал цвета казанского УНИКСа, но в марте 2021-го расторг контракт.

«Если позовут в будущем, подумал бы над возвращением в Единую лигу? Да, конечно. Я всегда открыт ко всему. Главное, чтобы была хорошая ситуация, хорошая команда. Просто хочу играть за клубы, которые побеждают. Это то, что ты ищешь каждое лето.

Думаю, у нас так было в этом году — именно до тех пор, пока всё дело с конфликтом и с тренером не началось. Это очень грустно на самом деле. Но такова жизнь, надо продолжать и пытаться идти дальше», — сказал Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Егором Кулешовым на «Чемпионате».