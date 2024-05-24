Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Выступающий за «Хапоэль» Егор Кулешов высказался о возможном возвращении в Единую лигу

Выступающий за «Хапоэль» Егор Кулешов высказался о возможном возвращении в Единую лигу
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянин Егор Кулешов, который в настоящий момент представляет «Хапоэль» из Беэр-Шевы, признался, что готов вернуться в Единую лигу ВТБ. В сезоне-2020/2021 он защищал цвета казанского УНИКСа, но в марте 2021-го расторг контракт.

«Если позовут в будущем, подумал бы над возвращением в Единую лигу? Да, конечно. Я всегда открыт ко всему. Главное, чтобы была хорошая ситуация, хорошая команда. Просто хочу играть за клубы, которые побеждают. Это то, что ты ищешь каждое лето.

Думаю, у нас так было в этом году — именно до тех пор, пока всё дело с конфликтом и с тренером не началось. Это очень грустно на самом деле. Но такова жизнь, надо продолжать и пытаться идти дальше», — сказал Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Егором Кулешовым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Как живёт наш баскетболист в Израиле? Большое интервью с россиянином Егором Кулешовым
Эксклюзив
Как живёт наш баскетболист в Израиле? Большое интервью с россиянином Егором Кулешовым
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android