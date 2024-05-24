Парсонс: Лука Дончич лучше, чем Ларри Бёрд

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказал мнение, что словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич превосходит легендарного игрока «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда.

«Лука уже лучше, чем Ларри Бёрд. Как баскетболист Лука Дончич может делать всё, что делал Ларри Бёрд, и даже больше», — сказал Парсонс в эфире RunItBackFDTV.

Ларри Бёрд является трёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Трижды он признавался самым ценным игроком и три раза получал награду MVP финала. 12 раз принимал участие в Матчах всех звёзд НБА.

Ранее сообщалось, что благодаря попаданию в первую символическую сборную НБА по итогам регулярного сезона-2023/2024 Дончич может подписать новый контракт на сумму около $ 346 млн.

Главные новости дня: