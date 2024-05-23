Грин рассказал, как «Голден Стэйт» справлялся бы с доминированием Шакила О'Нила

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сказал, мог ли бы он блокировать пикового Шакила О'Нила.

«Никто в нашей команде не смог бы блокировать тебя. Но мне кажется, что мы могли бы использовать командные защитные схемы, которые оказали влияние на твою игру.

В первую очередь тебе нельзя никоим образом отдавать мяч. Поэтому, если такое случится, то мы поставили бы парня перед тобой и парня позади тебя. Не думаю, что я один мог бы блокировать тебя», — сказал Грин на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq.

Напомним, Шакил О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. Он завоевал четыре чемпионских титула в североамериканской баскетбольной лиге.

Кроме того, Шак получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финалов НБА и 15 раз был участником Матча всех звёзд. В составе сборной США «Дрим-тим» О'Нил становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом.