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«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: когда первый матч серии за 3-е место плей-офф ЕЛ

«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: когда первый матч серии за 3-е место плей-офф ЕЛ
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Первый матч между петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках серии плей-ин Единой лиги ВТБ состоится 25 мая в Санкт-Петербурге и начнётся в 14:00 по московскому времени.

В последнем матче петербуржцы в рамках полуфинальной серии Единой лиги уступили ЦСКА со счётом 97:91 (18:27, 37:21, 16:23, 26:20) и проиграли в серии 2-4. Самым результативным игроком «Зенита» стал Винс Хантер, который записал в свой актив 29 очков.

«Локомотив-Кубань» проиграл казанскому УНИКСу в седьмом матче в рамках полуфинальной серии со счётом 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23) и уступил в серии 3-4.

Самым результативным игроком «Локо» стал американский защитник Патрик Миллер. В ходе игры ему удалось набрать 18 очков, сделать шесть подборов, а также две передачи.

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