Лука Дончич сказал, насколько сильно помогает ему опыт игры в «Реале» менять ход матча

Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич ответил, помогает ли ему опыт игры в мадридском «Реале» менять ход матча.

«Определённо помогает. Если тебе приходится не только играть там много лет, но и побеждать, то это чувство словно остаётся с тобой. Иногда ты просто вспоминаешь те прекрасные мгновения, когда ты выигрывал, и говоришь себе: «Мы должны выиграть этот матч». Я должен был быть намного лучше сегодня, в первых трёх четвертях игра у меня не ладилась. Так что в четвёртой я занял своё место и позволил команде победить», — приводит слова Дончича портал Basket News.

Напомним, сегодня состоялся первый матч между «Маверикс» и «Тимбервулвз» в рамках финальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Игра завершилась со счётом 108:105 в пользу «Даллас Маверикс».