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Стало известно решение НБА по игроку, подозревавшемуся в связи с несовершеннолетней

Стало известно решение НБА по игроку, подозревавшемуся в связи с несовершеннолетней
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) закрыла расследование в отношении разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Гидди. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, зимой этого года Гидди оказался под подозрением в интимной связи с несовершеннолетней девушкой. В январе полиция калифорнийского города Ньюпорт-Бич, проводившая расследование в отношении баскетболиста, закрыла его в связи с отсутствием доказательств. Теперь же НБА, проводившая своё расследование, также закрыла его.

В плей-офф НБА нынешнего сезона Гидди принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 2,1 передачи.

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