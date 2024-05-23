Названа трансферная цель УНИКСа на европейском рынке

Казанский УНИКС проявляет интерес к американскому защитнику «Варезе» Шону Макдермотту. Об этом информирует Sportando со ссылкой на La Prealpina. По сведениям источника, казанцы готовы предложить игроку контракт на € 300 тыс. за сезон, что в три раза больше, чем он получает сейчас в Италии.

Нынешний контракт Макдермотта с итальянским клубом рассчитан до конца следующего сезона. В нынешнем сезоне в среднем за матч американец набирал 13,9 очка в чемпионате Италии.

Отметим, что ранее в этом сезоне из «Варезе» в ЦСКА перешёл атакующий защитник Оливье Хэнлан.

УНИКС пробился в финал Единой лиги ВТБ, где сыграет с ЦСКА. Первый матч команд состоится 26 мая в Казани и начнётся 16:30 по московскому времени.