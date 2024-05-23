Ватутин объяснил, почему ЦСКА предложил новый контракт Андреасу Пистиолису

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий по поводу заключения нового контракта с главным тренером команды Андреасом Пистиолисом. Напомним, новое соглашение между обеими сторонами будет действовать до окончания сезона-2025/2026. По словам Ватутина, игроки красно-синих прониклись доверием с специалисту, а команда выбралась из «ситуации обречённости», в которой пребывала на заключительной стадии регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Всегда приятно, когда люди оправдывают оказанное им доверие. Приглашая Андреаса возглавить команду за неделю до старта плей-офф, мы решились на рискованный шаг. И дело не в профессиональных качествах тренера – в них у нас сомнений не было, — а в трудных обстоятельствах, в которых предстояло эти качества проявить. Пистиолис принял этот вызов с огромным желанием и энтузиазмом и, считаю, справился с главной задачей: команда, клуб и наши болельщики вместе выбрались из ситуации обречённости, в которой оказались на финише регулярного чемпионата лиги ВТБ, набрались оптимизма и настроились на высокий результат.

Игроки сразу прониклись доверием к тренеру, приняли его систему, быстро адаптировались к изменениям, команда стала выглядеть совершенно иначе. Сезон не окончен, но, как бы ни завершилась финальная серия, все мы уже получили хороший заряд позитива и веры в будущее. Вскорости Андреасу предстоит ещё один вызов: ему предстоит заняться не кризис-менеджментом, а скрупулёзной работой по селекции, построению команды и её дальнейшим руководством на длительном временном отрезке. От всей души желаю тренеру здоровья, удачи, терпения и больших успехов в нашей совместной работе», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.