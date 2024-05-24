40 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Индиану» во втором матче серии плей-офф

Сегодня, 24 мая, в Бостоне состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева одержали победу со счётом 126:110 и укрепили преимущество в серии — 2-0. Следующая встреча между командами пройдёт 26 мая.

Самым результативным игроком матча защитник «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 40 очков, пять подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде лёгкий форвард Джейсон Тейтум отметился 23 очками, шестью подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Индианы» стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам. Он набрал 28 очков, совершил пять подборов и отдал две передачи. Разыгрывающий Эндрю Нембхард отметился 16 очками, двумя подборами и пятью передачами.

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