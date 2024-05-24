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40 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Индиану» во втором матче серии плей-офф

40 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Индиану» во втором матче серии плей-офф
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Сегодня, 24 мая, в Бостоне состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева одержали победу со счётом 126:110 и укрепили преимущество в серии — 2-0. Следующая встреча между командами пройдёт 26 мая.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 110
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Браун - 40, Тейтум - 23, Уайт - 23, Холидэй - 15, Притчард - 12, Хорфорд - 6, Михайлюк - 3, Бриссетт - 2, Хозер - 2, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Кета
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Нембард - 16, Топпин - 11, Халибёртон - 10, Макконнелл - 9, Несмит - 9, Тёрнер - 8, Шиппард - 7, Смит - 4, Уокер - 3, Джексон - 3, Макдермотт - 2, Браун, Джонсон

Самым результативным игроком матча защитник «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 40 очков, пять подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде лёгкий форвард Джейсон Тейтум отметился 23 очками, шестью подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Индианы» стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам. Он набрал 28 очков, совершил пять подборов и отдал две передачи. Разыгрывающий Эндрю Нембхард отметился 16 очками, двумя подборами и пятью передачами.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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