«Клянусь». Инсайдер назвал категоричную позицию Леброна в поиске нового тренера «Лейкерс»

Известный инсайдер Брайан Уиндхорст заявил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не принимает участия в поиске командой нового главного тренера. Напомним, после вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА руководство «озёрников» уволило Дарвина Хэма.

«Я понимаю, в это трудно поверить, но я вас уверяю, я уверяю, я клянусь – Леброн не хочет участвовать в поиске главного тренера. И дело не в Джей Джей Редике. Он не хотел участвовать в поиске тренера в 2005 году, когда наняли Майка Брауна. Он не хотел участвовать в поиске тренера, когда «Лейкерс» наняли Фрэнка Вогеля. Он просто не хочет. Принимают ли «Лейкерс» во внимание его позицию при принятии решений? Да, но они не звонят Леброну, чтобы спросить, кого нанять», — сказал Уиндхорст в эфире GetUpESPN.

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения: