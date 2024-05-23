Инсайдер Чарания: Леброн хотел, чтобы Кайри Ирвинг был его разыгрывающим

Авторитетный инсайдер НБА Шэмс Чарания рассказал, какую команду хотел выстроить вокруг себя лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чтобы выиграть свой пятый чемпионский титул.

«В 2019 году Леброн Джеймс очень хотел, чтобы Тайрон Лю стал главным тренером. «Лос-Анджелес Лейкерс» вёл с ним переговоры, но так и не нанял его. Это то, чего он хотел, но не получил.

Последние пару лет они сделали две попытки получить Кайри Ирвинга. Леброн Джеймс хотел, чтобы Кайри Ирвинг был его разыгрывающим. Но этого тоже не произошло.

Очевидно, были вещи, которые Леброн Джеймс очень хотел. В его идеальном-идеальном мире Тай Лю был бы его главным тренером, а Кайри Ирвинг был бы его разыгрывающим», — приводит слова Чарании издание Sportskeeda.