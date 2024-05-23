Между Эргином Атаманом и болельщиками «Фенербахче» произошла стычка

Между главным тренером греческой команды «Панатинаикос» Эргином Атаманом и болельщиками «Фенербахче» произошёл конфликт. Инцидент случился в тот момент, когда член команды «Панатинаикос» заселялись в отель.

Болельщики «Фенербахче» собирались изначально встречать свою команду, однако во время прибытия греческой команды начали освистывать её. Спустя некоторое время сам главный тренер команды Атаман вступил в словесную перепалку с несколькими фанатами «Фенербахче». Позже на место конфликта прибыла полиция.

Напомним, завтра, 24 мая, состоится игра между «Панатинаикосом» и «Фенербахче» в рамках полуфинала Евролиги. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени. Финальная игра и матч за третье место пройдут 26 мая.