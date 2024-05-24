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Россиянин Егор Кулешов объяснил, почему покинул УНИКС

Россиянин Егор Кулешов объяснил, почему покинул УНИКС
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Россиянин Егор Кулешов рассказал, почему ему не удалось закрепиться в УНИКСе. К казанской команде он присоединился в сезоне-2020/2021, а в марте 2021-го расторг контракт.

«Я приехал только в конце ноября-начале декабря. В клубе уже был большой ростер, 17 игроков: девять иностранцев и восемь россиян, включая меня. И это команда, которая в то время хотела выиграть и еврокубок, и чемпионат.

То есть это не место, где новому игроку вроде меня могли бы дать шанс в лиге, посмотреть его. Не было на это времени. И не было времени адаптироваться… То есть просто не получил шанс. Но я понимаю причину примерно.

Пришёл туда, где уже был забитый ростер, где хотели достичь самых высот. Просто не нашёл места, и поэтому понял, что лучше в марте пойти и просто доиграть до конца сезона, чтобы подготовить себя к следующему», – сказал Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Егором Кулешовым на «Чемпионате».
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