Андреас Пистиолис подписал новый контракт с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подписал с командой новый контракт, который будет действовать до окончания сезона-2025/2026. Об этом информирует пресс-служба красно-синих.

Напомним, Пистиолис стал главным тренером армейцев в середине апреля этого года, сменив на посту северомакедонского специалиста Эмила Райковича сразу по окончании регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Под его руководством ЦСКА в плей-офф турнира победил «Енисей», а потом «Зенит», пробившись в финал соревнований.

Греческий специалист уже работал в штабе армейцев в качестве ассистента Димитриса Итудиса. Это было с 2014 по 2022 год.

В финальной серии Единой лиги ЦСКА сыграет с казанским УНИКСом, который в полуфинале оказался сильнее «Локомотива-Кубань».