Леброн на примере «Бостона» и «Индианы» объяснил, что нужно делать в концовках матчей

Форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о первом матче финальной серии Восточной конференции НБА между клубами «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Игра проходила в Бостоне и завершилась в пользу хозяев площадки. Победу «Селтикс» добыли в овертайме со счётом 133:128. За несколько секунд до конца четвёртой четверти «Селтикс» проигрывали со счётом 114:117 и сумели перевести встречу в овертайм после точного трёхочкового броска Джейлена Брауна.

«Всё ещё хотите знать, почему я всякий раз буду фолить перед трёхочковым броском?» — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Бостон» и «Индиана» уже провели две игры в серии. Второй матч остался также за «Селтикс» (126:110).

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