Сын лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни посетил тренировочную базу «озёрников». Бронни принял участие в тренировке, продемонстрировав свой игровой арсенал. В этот момент на базе «Лос-Анджелеса» находились Леброн, Энтони Дэвис, руководители лиги и некоторые звёзды НБА.

Бронни Джеймс провёл занятие на тренировочной базе «Лейкерс»:

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джамал Кроуфорд после увиденного заявил, что Бронни делает всё правильно, признавшись, что наблюдал бы за ним, даже если бы не знал, что это сын Леброна.

Ранее издание The Athletic сообщало, что «Лос-Анджелес» в 2024 году готов задрафтовать Бронни, так как всерьёз настроен осуществить мечту Леброна играть вместе с сыном. Драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года состоится в конце июня.