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Назван звёздный игрок НБА, которого «Юта» отказалась обменивать ради сохранения Джорджа

Назван звёздный игрок НБА, которого «Юта» отказалась обменивать ради сохранения Джорджа
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«Юта Джаз» имела возможность заполучить защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея перед дедлайном НБА, однако отказалась от этой возможности. Об этом в подкасте Jazz Notes рассказал журналист Бен Андерсон. По его сведениям, сделка предполагала обмен с участием 20-летнего игрока «Юты» Кейонте Джорджа, на что руководство «Джаз» решило не идти.

Мюррей в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 22,5 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 6,4 передачи. Джордж завершил сезон со следующими статистическими показателями в среднем за игру – 13,0 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи.

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