Назван звёздный игрок НБА, которого «Юта» отказалась обменивать ради сохранения Джорджа

«Юта Джаз» имела возможность заполучить защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея перед дедлайном НБА, однако отказалась от этой возможности. Об этом в подкасте Jazz Notes рассказал журналист Бен Андерсон. По его сведениям, сделка предполагала обмен с участием 20-летнего игрока «Юты» Кейонте Джорджа, на что руководство «Джаз» решило не идти.

Мюррей в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 22,5 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 6,4 передачи. Джордж завершил сезон со следующими статистическими показателями в среднем за игру – 13,0 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи.

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У кого больше всех очков в НБА: