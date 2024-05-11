Из-за таких концовок нужно смотреть плей-офф НБА! Защитник с 5 очками стал главным героем

Игроки «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон и Паскаль Сиакам сделали то, что и должны были сделать — на своей площадке перед местными болельщиками, одетыми в жёлтые майки. Третья игра полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА, как это и было запланировано, прошла в Индианаполисе. Первые две встречи выиграл «Нью-Йорк Никс» на «Мэдисон Сквер Гарден» (121:117 и 130:121), на этот раз сильнее оказалась «Индиана», одержав непростую победу в концовке. С Халибёртоном и Сиакамом понятно — они сделали добротную работу, но главным героем всё-таки стал ни тот ни другой.

Познакомимся с разыгрывающим «Пэйсерс» Эндрю Нембардом, выбранным под общим 31-м номером на драфте 2022 года. В дебютном сезоне защитник набирал в среднем 9,5 очка и 4,5 передачи, однако в сезоне-2023/2024 ситуация не изменилась — 9,2 очка и 4,1 передачи соответственно. В текущем плей-офф совсем другая картина — 12,7 и 4,7. Весьма недурно, учитывая процент задействования командой — 14,9. По итогу именно Эндрю стал автором победного трёхочкового броска. И сделал Нембард это с привычного для Дэмьена Лилларда расстояния!

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Сам Эндрю провёл матч неважно, реализовав всего два броска из восьми попыток. Однако эти попадания произошли за две минуты до конца основного времени. В самый важный и ответственный момент. Тайриз Халибёртон после этой «трёшки» был крайне удивлён — тем более он стал автором вынужденной, но результативной передачи. Халибёртон отметился 35 очками и семью передачами при шести трёхочковых попаданиях, став таким образом пятым игроком в истории постсезонов НБА с 30+ очками и 6+ «трёшками» в двух играх кряду. Ранее это удавалось Стефену Карри, Доновану Митчеллу, Джеймсу Хардену и Дэмьену Лилларду.

Помогал Тайризу тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, набравший за 31 минуту на паркете 26 очков, семь подборов и один ассист. Халибёртон и Сиакам — первый дуэт «Индианы» с 2013 года с 25+ очками каждый в игре плей-офф. Подобного достигали Пол Джордж и Дэвид Уэст. Паскаль усилил хозяев в январе, до этого форвард играл за «Торонто Рэпторс», с которым стал чемпионом лиги в 2019 году. Центровой Майлз Тёрнер помог «Пэйсерс» 21 очком, 10 подборами и тремя блок-шотами. Четвёртый матч серии пройдёт завтра, 12 мая, в 22:30 мск.