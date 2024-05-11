Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Эндрю Нембард, Индиана Пэйсерс: биография, победный трёхочковый бросок в третьем матче серии с Нью-Йорком плей-офф НБА

Из-за таких концовок нужно смотреть плей-офф НБА! Защитник с 5 очками стал главным героем
Артемий Берстенев
Защитник с 5 очками стал главным героем
Аудио-версия:
Комментарии
«Индиана» наконец смогла одержать первую победу в серии против «Нью-Йорка».

Игроки «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон и Паскаль Сиакам сделали то, что и должны были сделать — на своей площадке перед местными болельщиками, одетыми в жёлтые майки. Третья игра полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА, как это и было запланировано, прошла в Индианаполисе. Первые две встречи выиграл «Нью-Йорк Никс» на «Мэдисон Сквер Гарден» (121:117 и 130:121), на этот раз сильнее оказалась «Индиана», одержав непростую победу в концовке. С Халибёртоном и Сиакамом понятно — они сделали добротную работу, но главным героем всё-таки стал ни тот ни другой.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 35, Сиакам - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 10, Макконнелл - 6, Нембард - 5, Джексон - 4, Топпин - 2, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Смит
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 35, Брансон - 26, Бёркс - 14, Макбрайд - 10, Харт - 10, Хартенштайн - 6, Ачиува - 5, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс

Познакомимся с разыгрывающим «Пэйсерс» Эндрю Нембардом, выбранным под общим 31-м номером на драфте 2022 года. В дебютном сезоне защитник набирал в среднем 9,5 очка и 4,5 передачи, однако в сезоне-2023/2024 ситуация не изменилась — 9,2 очка и 4,1 передачи соответственно. В текущем плей-офф совсем другая картина — 12,7 и 4,7. Весьма недурно, учитывая процент задействования командой — 14,9. По итогу именно Эндрю стал автором победного трёхочкового броска. И сделал Нембард это с привычного для Дэмьена Лилларда расстояния!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сам Эндрю провёл матч неважно, реализовав всего два броска из восьми попыток. Однако эти попадания произошли за две минуты до конца основного времени. В самый важный и ответственный момент. Тайриз Халибёртон после этой «трёшки» был крайне удивлён — тем более он стал автором вынужденной, но результативной передачи. Халибёртон отметился 35 очками и семью передачами при шести трёхочковых попаданиях, став таким образом пятым игроком в истории постсезонов НБА с 30+ очками и 6+ «трёшками» в двух играх кряду. Ранее это удавалось Стефену Карри, Доновану Митчеллу, Джеймсу Хардену и Дэмьену Лилларду.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Помогал Тайризу тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, набравший за 31 минуту на паркете 26 очков, семь подборов и один ассист. Халибёртон и Сиакам — первый дуэт «Индианы» с 2013 года с 25+ очками каждый в игре плей-офф. Подобного достигали Пол Джордж и Дэвид Уэст. Паскаль усилил хозяев в январе, до этого форвард играл за «Торонто Рэпторс», с которым стал чемпионом лиги в 2019 году. Центровой Майлз Тёрнер помог «Пэйсерс» 21 очком, 10 подборами и тремя блок-шотами. Четвёртый матч серии пройдёт завтра, 12 мая, в 22:30 мск.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android