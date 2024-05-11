«Локо» несётся к финалу Единой лиги! А у чемпиона — огромные проблемы

Полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ! Это уже говорит о многом. Тем более когда встречаются финалисты прошлого розыгрыша — действующий чемпион казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Южанам удалось на выезде выиграть один матч и уехать в Краснодар с высоко поднятой головой. Осталось не подвести своих болельщиков и отдать все силы на паркете «Баскет-Холла». Удалось или нет? Обо всём расскажем.

Окаро Уайт в первой атаке с ходу показал настрой хозяев на игру. Форвард реализовал бросок с фолом и положил начало шикарной встрече. «Локомотив-Кубань» успешно пользовался пространством и находил моменты для свободных бросков. Однако УНИКСу удавалось отвечать на действия соперника. При этом казанцы за четыре игровые минуты посадили краснодарцев на фолы. «Локо» лучше действовал с трёхочковой дуги, а подопечные Велимира Перасовича больше полагались на проходы. Вроде бы хозяева оторвались немного вперёд, но гости всеми силами держались вблизи. В итоге с преимуществом в два очка «Локо» выиграл первую четверть — 24:22.

Вторую четверть прекрасно провёл самый ценный игрок Единой лиги Ненад Димитриевич, который забросил «трёшку» с фолом, а затем реализовал штрафной бросок. УНИКС благодаря попаданию лидера команды и Луи Лабери сделал рывок 6:0. Александру Секуличу пришлось взять тайм-аут, чтобы сбить темп гостевому коллективу. Это дало свои плоды: Карвел Андерсон и Патрик Миллер тут же сократили отставание. Нельзя не отметить Джалена Рейнольдса, центровой вообще не замечал соперников – как на периметре, так и под кольцом, реализовав все свои броски с игры (пять) и набрав 12 очков. Команды продолжили играть с высокой результативностью, а УНИКС отлично себя проявил перед большим перерывом — 25:20.

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Игроки вернулись на паркет, но градус эмоций и борьбы лишь повысился. Никто из прошлогодних финалистов плей-офф не хотел уступать в таком важном матче серии. Рейнольдс на пару с Димитриевичем творили чудеса, забрасывая в корзину абсолютно всё, что движется. Уайт, Андерсон, Миллер и включившиеся в игру Девон Акун-Пёрселл с Джейленом Барфордом оставили «Локо» в игре, а под конец четверти и вовсе рванули вперёд так, что нарастили преимущество до девяти очков. Но «трёшка» с фолом Эрика Грина сократила отставание казанцев до пяти очков. Третья четверть осталась за краснодарцами со счётом 23:15.

10 раз счёт был равным, и менялся лидер по итогам трёх четвертей. Ни на секунду не утихала борьба и в четвёртом игровом отрезке. Оно и понятно почему: на кону выход в финал. Поэтому Андрей Мартюк по ходу всего матча несколько раз серьёзно сталкивался с Рейнольдсом — нельзя было давать тому, у кого идёт игра, продолжать разрывать «краску» «Локо». В ключевой момент матча Акун-Пёрселл реализовал два трёхочковых броска, заявил о себе и Морис Ндур, который качественно защищался и был полезен в атаке. У УНИКСа напомнил о себе Маркос Найт, который, несмотря на небольшой рост, набрал несколько очков в проходах с сопротивлением соперника.

Продолжали тащить Рейнольдс и Димитриевич. Три минуты до конца игры, а счёт равный — 79:79. Команды обменялись результативными атаками, и по два очка со штрафных набрали Миллер и всё тот же Димитриевич, остаётся одна минута, и счёт снова равный — 83:83. Уайт взял ответственность на себя и после пары обманных движений ринулся к кольцу, где его поджидал Лабери. Француз сфолил, а форвард хозяев реализовал штрафные и вывел «Локо» вперёд. Затем судьи сказали своё слово: красно-зелёные ввели мяч из-за лицевой и довели мяч до Ндура, на котором сфолил Михаил Беленицкий. Рефери после видеоповтора посчитали, что у форварда УНИКСа не было намерений сыграть в мяч, поэтому попутно выписали технический.

Затем сфолил Димитриевич в надежде догнать соперника в счёте, но у MVP Единой лиги сдали нервы, и он что-то высказал судье. За что, естественно, получил технический. «Локо» добавил в свою копилку ещё три очка и повёл со счётом 89:83. После «сквозняка» от Найта игроки УНИКСа уже смирились с поражением, но на этот раз вскипел Велимир Перасович. Тренер действующих чемпионов непонятно из-за чего вспылил и пошёл общаться с Секуличем и судьёй. Игроки казанцев успокоили тренера, и раздалась финальная сирена. 89:83 — победа «Локо».

Велимир Перасович Фото: Кадр из трансляции

Самым результативным игроком встречи стал Рейнольдс, который набрал 24 очка, шесть подборов и две передачи. Также в составе УНИКСа 19 очками и восемью передачами отметился Димитриевич. У победителей все сыграли на довольно приличном уровне, но выделялись Уайт — 20, Акун-Пёрселл — 16 и Миллер — 15 очков. «Локо» не позволил повториться сценарию прошлого года, когда после первых двух матчей счёт в серии был 1-1, а затем УНИКС забрал все оставшиеся игры и выиграл титул.

На этот раз борьба будет другой. Краснодарцы — в роли лидера, и в следующей домашней встрече счёт и вовсе может стать 3-1. Потому что у УНИКСа есть проблемы. Грин по ходу встречи получил неприятное повреждение, но продолжил игру. При этом Перасович играет укороченной ротацией в плей-офф. Что на дистанции даёт о себе знать. «Локо» хоть моментами и проваливается, однако всё равно крепко держит лидеров соперника в защите, не давая тем свободно набирать очки. Димитриевич почти не отдыхал в матче — отбегал 38 минут и 19 секунд. Это точно не лучшим образом скажется на чемпионах, которые теперь в роли догоняющих.