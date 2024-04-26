«Если «Локо» станет чемпионом — брейте налысо прямо на паркете». Интервью с Елатонцевым

25 апреля «Чемпионат» и Единая лига ВТБ совместно объявили центрового «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева лучшим молодым игроком нынешнего сезона. 21-летний баскетболист привлекался к основе краснодарцев ещё в 2021 году, но стал полноценным игроком первой команды только в этом сезоне. «Чемпионат» пообщался с новоиспеченным обладателем индивидуальной награды.

Кирилл Елатонцев Фото: Иван Петухов, БК «Енисей»

— Когда ты начал заниматься баскетболом?

— Мне было лет восемь. Из-за роста меня с первого класса звали в секцию, её вел учитель физкультуры, но я год отнекивался, потому что уже занимался тхэквондо. Однако в итоге тренер Андрей Андреевич Ващенко меня всë-таки убедил, и я сходил на одно занятие, понравилось. Так и остался.

— Секция в спортивной школе?

— Нет, в общеобразовательной. Мы неплохо играли на городских стартах. А позже, когда начали всех обыгрывать, нас под крыло взял баскетбольный «Енисей». Были уже в структуре — детская команда при клубе.

— Как случился переезд в Краснодар?

— Мне было лет 15-16 кажется. Здесь проходила Спартакиада, и мы были участниками. Тогда в «Локо» работал тренер Никита Олегович Потапов, он и озвучил предложение о переезде.

— И как это решение тебе далось? Всë-таки этот переезд очень дальний.

— Скрывать не буду, в тот момент было, мягко сказать, волнительно. Наверное, даже страшно. Я жил с родителями, а переехал в спортивный интернат, где никого не знал. Непросто пришлось и эмоционально, и в тренировочном плане. Здесь сразу влетел в график полноценных занятий — по два раза в день, что сильно отличалось от гораздо меньших нагрузок дома. Но адаптировался я довольно быстро, и потихонечку всё начало получаться.

— Как после домашнего уюта привыкал к спортивному режиму?

— В определённый момент включился, похоже, защитный механизм — я просто много спал. Пока переводились документы из школы дома в Краснодар, я на уроки не ходил. Всё время, какое было между тренировками, до или после — я просто спал.

— А как родители перенесли твой переезд?

— Мы постоянно были на связи — они звонили, писали. Старались поддерживать, чем могут. Мы много общались и мне это очень сильно помогало.

Отец тоже занимался баскетболом, но они вместе с мамой всегда следили в первую очередь за успеваемостью. Пока тренировки не мешали учёбе, всё было хорошо. А потом, когда время и внимание переключилось полностью на баскетбол, мне, конечно, доставалось. Но не подумайте, что я учиться забросил, просто средний балл чуть снизился (смеётся).

Кирилл Елатонцев (в центре) Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— Ты выиграл звание лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ. В чëм ты считаешь феномен «Локо» как структуры, что три года подряд именно его представители считаются лучшими в чемпионате?

— Я думаю, что в первую очередь благодаря условиям, которые руководство клуба создаёт для молодых игроков. Посмотрите на построенную академию, тут в идеальных условиях можно проводить полноценный тренировочный цикл, здесь суперусловия для восстановления, питания и проживания. Не надо даже из здания выходить. Тот же спортивный интернат, в котором молодым игрокам дают всё для того, чтобы учиться и жить, привозят для занятий в Молодёжный тренировочный центр. В «Локо» выстроена пирамида — есть преемственность при переходе от самых младших возрастов до основной команды, где каждому дают шанс проявить себя.

— В прошлом году ты стал MVP «Финала четырёх» молодежного чемпионата. Насколько это важный опыт? Вообще, необходимо ли для становления игрока проходить через эти соревнования?

— Молодёжка — важный подготовительный этап перед переходом во взрослый баскетбол. Его пропускать нельзя, все должны через него пройти. А насчёт награды… С ребятами мы давно и хорошо знали друг друга, и у нас действительно была очень сильная команда, и та личная награда, на самом деле, она наша — общая.

— Ты и Кирилл Темиров с этого сезона являетесь игроками основной команды. Как опытные партнеры к молодёжи относятся?

— В «Локо» дружный коллектив — и на площадке, и за её пределами. Да, мы с Кириллом самые молодые, но не забывайте, что есть и ребята ненамного старше нас. Однако при этом они, конечно, поопытнее, и им всегда есть что нам подсказать. Ребята-легионеры тоже участвуют в «воспитательном» процессе. К примеру, тот же Морис Ндур со своим невероятным игровым и житейским опытом всегда готов помочь. Он в принципе своим примером показывает то, каким должен быть профессиональный спортсмен — правильно питается, тщательно разминается перед каждой игрой и тренировкой. У него есть даже для этого свои, уникальные упражнения, которыми он с удовольствием делится.

— А в игре как строится коммуникация, учитывая, что вы пока в статусе «молодых»?

— В игре нам говорить особо ничего и не надо. Когда видишь, как лидеры команды ведут себя на площадке, стараешься изо всех сил следовать их примеру — быть неуступчивым, агрессивным в спортивном плане и делать всё для победы.

— Кто самый неудобный соперник для тебя лично сейчас в чемпионате?

— Я бы сказал, что против Ильи Попова из «Руны» мне очень тяжело играть. Он парень очень мощный, ну просто здоровый. И когда получает мяч под кольцом, выстоять трудно. Ещё, пожалуй, Балашов. Он тоже парень мощный и очень жёсткий. А из легионеров, однозначно, Рейнольдс. У него и скиллов очень много, и физика феноменальная.

— Расскажи про тренеров, которые с тобой работали уже на профессиональном уровне. Чему научил Евгений Пашутин, что дал Александр Секулич?

— Когда Евгений Юрьевич был в «Локо», я только начал привлекаться к основе. Но он успел научить очень важному — тому, что нужно бороться за место в составе, за игровое время, нужно быть неуступчивым и жёстким. Он научил, что результат зависит от того, как успешно ты играешь в защите. Именно она дает энергию и приносит уверенность, и уже от неё ты строишь нападение.

Секулич — большой профессионал и тонкий психолог. Он точно знает, какой ты игрок, знает все твои лучшие качества и то, чем ты можешь быть полезен команде. Он делает так, что ты выкладываешься на 110% и в матчах, и на тренировках.

— У тебя хороший бросок, но ты не бросаешь из-за дуги, редко делаешь средний. Почему?

— Потому что есть более надёжные опции продолжения атаки (смеётся). Я играю так, как нужно команде, так, как предписано в тренерском плане на матч.

— На старте сезона «Локо» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Если бы не этот скомканный старт, могли бы претендовать на победу в регулярке?

— Вполне. Мы могли даже после такого старта претендовать на победу. Но сейчас чемпионат очень конкурентный в плане уровня команд, и это, я считаю, здорово. Команды из нижней части таблицы нередко обыгрывали лидеров. Вот и мы пару осечек допустили.

— «Локо» практически полностью сохранил прошлогодний состав. Насколько это было необходимо?

— Решение руководства клуба по сохранению состава очень важное. Мы уже хорошо все друг друга знаем, что даёт больше уверенности в своих силах и в партнерах. Да и новичкам, которые пришли как точечное усиление, легче адаптироваться. А опыт, что команда получила в финале прошлого года, очень ценный и в профессиональном плане, и в плане эмоций. Уверен, что это нам поможет в плей-офф.

Кирилл Елатонцев Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Многие называют противостояние «Локо» и «Пармы» самым интересным среди всех четвертьфинальных пар. Что ты можешь сказать по этому поводу?

— Сильный соперник, с которым очень тяжело играть, что и доказали матчи регулярки. Но мы настроены очень серьёзно и рассчитываем пройти дальше.

— Трудно припомнить момент в матчах, где бы ты поддавался эмоциям. Но если «Локо» станет чемпионом, готов на лёгкие безумства? Покрасить волосы, побриться налысо, набить татуировку?

— Ради такого — брейте налысо, хоть сразу на площадке после финального свистка.

— Ты похож на Тимофея Мозгова. Хотел бы, как и он, попробовать свои силы в НБА?

— Каждому спортсмену хотелось бы попробовать себя за океаном. Но давайте будем объективными, сейчас это трудно, если не невозможно. И мечтать о чём-то далёком, не считаю правильным. Я сейчас в «Локо», и все мои мысли связаны с клубом. А что касается Тимофея Мозгова, то, конечно, спасибо за сравнение, тем более что я очень много следил за ним, за его карьерой. Мозгов многого добился в баскетболе, выиграл столько титулов, стал примером для тысяч мальчишек, и его заслуги вызывают исключительное уважение. А я же свой путь в баскетболе только начинаю.