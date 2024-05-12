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Плей-офф НБА, Даллас Маверикс — Оклахома-Сити Тандер, 12 мая 2024 года: обзор третьего матча, как сыграли, Кайри Ирвинг

Левая рука — секретное оружие Кайри Ирвинга. Каждый раз удивляет!
Артемий Берстенев
Левая рука — секретное оружие Кайри Ирвинга
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Красота — да и только.

Проиграв первый матч серии с «Оклахома-Сити Тандер» (95:117), «Даллас Маверикс» нанёс ответный удар во второй встрече, выиграв со счётом 119:110. Минувшая третья игра позволила команде Джейсона Кидда, которого сватают в «Лос-Анджелес Лейкерс» на тренерский пост, стать полноценным лидером в полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Интрига сохранялась до последнего — кто по итогам захватит контроль над ситуацией. «Даллас» воспользовался преимуществом в третьей четверти и завершил начатое благодаря мастер-классу Кайри Ирвинга.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
105 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Вашингтон - 27, Ирвинг - 22, Дончич - 22, Лайвли - 12, Хардуэй-младший - 8, Гэффорд - 8, Грин - 3, Джонс - 3, Экзам, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 16, Холмгрен - 13, Джо - 13, Гидди - 9, Дорт - 8, Уиггинс - 6, Уоллес - 3, Уильямс - 2, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала

За первые 24 минуты игры форвард «Маверикс» Пи Джей Вашингтон, которого неоднократно отмечали, набрал 19 очков. Баскетболисты «Оклахомы» не сразу проснулись, так как молодая команда по ходу первой четверти отставала на целых девять, но затем реабилитировалась, выдав 19:7, сам Чет Холмгрен блестяще играл в обороне — за первую половину новичок оформил четыре блок-шота. Во второй четверти «Тандер» впервые повели в счёте благодаря трёхочковому попаданию Джейлена Уильямса. После этого момента каждый рывок какой-нибудь из команд находил аналогичную реакцию соперника.

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Плей-офф НБА. Сетка

На большой перерыв баскетболисты ушли со счётом 52:51 в пользу гостей. В начале третьей четверти «Тандер» стали первыми за встречу, кому удалось оформить 10-очковое преимущество. Но «Маверикс» это никак не смутило! Ответные 16:0 вернули лидерство хозяевам, а Пи Джей Вашингтон продолжал набирать очки. Оставшаяся часть третьей 12-минутки представляла собой перетягивание каната: «Даллас» удерживал скромное преимущество, но в четвёртой четверти техасцы увеличили лидерство, когда Кайри Ирвинг наконец включился. Для Ирвинга неважно, что «Оклахома» предлагала в обороне.

Когда казалось, что «Мавс» окончательно возьмут под свой контроль игру, у «Тандер» получалось сократить отставание и держать ситуацию в свою пользу. В середине заключительной 12-минутки «Даллас» получил право исполнять штрафные броски при любом нарушении соперника, что вынудило «Оклахому» намеренно фолить на новичке Дереке Лайвли — это частично сработало (пять из восьми с линии штрафных). Кидд думал-думал и решил — лучше играть маленькой пятёркой. При счёте 102:99 в пользу хозяев Шей Гилджес-Александер предпринял попытку уравнять баланс трёхочковым броском — мимо. Ответ от Кайри Ирвинга не заставил себя долго ждать.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Разыгрывающий на последней минуте столкнулся с плотной опекой Уильямса, что вынудило Ирвинга совершить проход влево и завершить владение лэй-апом, используя левую руку — 104:99 и пятиочковое преимущество «Далласа» за 39 секунд до конца основного времени! Этого было достаточно. Момент с Кайри Ирвингом частично напомнил матч регулярки с «Денвер Наггетс», в котором защитник стал автором победного броска под сирену. И, самое важное, использовалась левая рука. Кайри продолжает приятно удивлять во вторых половинах. В текущем розыгрыше плей-офф Ирвинг в первой половине набирает 6,3 очка при бросковой линейке «39-22», во вторых — 17 и «57-54».

Момент с Ирвингом:
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