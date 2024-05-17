«Знал: если делаешь работу хорошо, то получишь шанс». Кто заменит Лукича в «Пари НН»?

17 мая баскетбольный клуб «Пари НН» объявил об уходе многолетнего тренера Зорана Лукича. Его сменил Сергей Козин, который был ассистентом сербского специалиста долгие годы. У нового наставника нижегородцев ранее не было опыта работы в статусе главного, но руководство команды выбрало его и выразило поддержку. «Чемпионат» пообщался с новоиспеченным главным тренером «Пари НН».

Сергей Козин Фото: Пресс-служба БК «Пари НН»

— Какие ощущения после назначения главным тренером?

— Первая эмоция — это радость. Вторая, конечно, благодарность клубу за доверие и за то, что предоставили мне такую возможность — быть главным тренером. И, конечно, чувство ответственности: я понимаю, что предстоит большой объëм работы по формированию команды, подготовке к следующему сезону.

— У вас были какие-то переговоры с руководством команды? Как они проходили?

— Заранее никаких переговоров не было. Да, я видел в медиа и слышал лично от Зорана о его желании оставить после себя в клубе нижегородского тренера, он направлял меня на эту работу. Но это было желание Зорана — заранее ничего не планировалось. Руководство принимало решение по окончании сезона — тогда и начали обсуждать этот вопрос.

— Лукич уже в этом сезоне готовил общественность к тому, что когда-нибудь вы смените его. Но всё же, наверное, это ожидалось чуть позже. А вы сами понимали, когда это может произойти?

— Я не знаю точно, когда у него сформировалась эта идея. Зоран сам по себе учитель и тренер — ему нравится наставлять, не важно — игрок это или тренер. Он регулярно вовлекал меня в процесс, в общение с игроками, рассказывал, как происходят те или иные вещи. Я постоянно присутствовал рядом в различных ситуациях, чтобы максимально разобраться, в чëм заключается работа главного тренера, потому что эта деятельность связана не только с проведением тренировок и игр, это ещё и достаточно большая работа вне площадки.

— И всё же — предполагали ли вы, когда вас назначат на эту должность?

— Я всегда философски отношусь к этому вопросу: стараюсь на каждом этапе просто делать свою работу хорошо и не задумываться о дальнейших планах. Да, от Зорана не раз звучало предложение по моей кандидатуре, но для меня было неважно, когда это произойдет. Я просто продолжал по максимуму помогать главному тренеру с командой, проведением игр, подготовкой. И знал: если делаешь свою работу хорошо, то наступит тот момент, когда ты получишь шанс.

Сергей Козин и Зоран Лукич Фото: Пресс-служба БК «Пари НН»

— Как вообще проходило ваше взаимодействие с Зораном? Отличалось ли оно в этом сезоне, учитывая, что он понимал, что вы станете главным?

— Ничего особенного не было, ничего не поменялось. Это нормальная практика для Зорана. Возможно, в прошлые сезоны это было не так явно, но в нескольких товарищеских встречах он доверял вести игры ассистентам — это был я, это был Алексей Жуков. Он хотел, чтобы мы были в теме, были, как говорится, «горячие» — чтобы в любой момент могли его подменить. Ситуации разные бывают: например, в ковидный год Зоран неожиданно заболел — мы поехали на выезд в Минск и Астану без него. И в этом году тоже так получилось, что он доверил мне несколько игр — я думаю, это был хороший момент, чтобы посмотреть, как команда реагирует, что я проведу подготовку к этим официальным матчам.

— Дал ли Зоран какие-то наставления для вас перед уходом? Или, может быть, делал это по ходу сезона?

— Мы работали последние семь лет в Нижнем Новгороде вместе, работали в сборной России, поэтому очень сложно сказать какие-то определённые тезисы. Тут надо понимать и склад характера Зорана, и как происходит работа под его руководством. Поэтому ничего конкретного — тут скорее общие моменты его поведения на площадке, в раздевалке и во время игр.

— Лукич акцентировал внимание, что очень важно то, что главным станет местный — нижегородец. Почему ему это было важно?

— Если у вас будет возможность, то лучше у него спросите.

Сергей Козин Фото: Пресс-служба БК «Пари НН»

— Теперь вы главный, но на самом деле о вас не так много известно. Расскажите о себе, особенно для тех, кто, может, вообще ваше имя в первый раз слышит.

— Я начал заниматься баскетболом в школе. Это был шестой-седьмой класс, наша единственная на тот момент школа олимпийского резерва в Нижнем Новгороде — СШОР №7. Помню, тренер пришёл в мою общеобразовательную школу и позвал в секцию. Я и ещё несколько ребят из моего класса пришли — но в итоге из одноклассников остался я один. Мы играли, выступали на всероссийских соревнованиях, у нас даже были команды по первой лиге — это был 10-11-й класс школы. А после окончания мне посоветовали стать тренером, и я сразу начал свою деятельность в родной спортшколе, параллельно тренируясь и играя за свой институт. Так что с 18 лет работаю тренером — сначала в СДЮСШОР №7, потом в ДЮСШ «Мещера», и вот 11-й год как работаю в главной команде баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород».

— Почему не получилась карьера игрока?

— Я считаю, что всегда важно понимать: достигнешь ты какого-то уровня или нет. Чтобы быть игроком и выступать на больших соревнованиях, мне не хватало физических данных, хотя «головой» играть получалось. На тот момент мой наставник увидел во мне задатки тренера и предложил как можно раньше вступить на эту стезю, чтобы почувствовать, каково это, и начать учиться дальше в этом направлении.

— В университете вы играли в одной команде с Евгением Бабуриным. Думали ли вы тогда, что будете его тренировать?

— Да, мы были в одной команде: у нас всего три года разницы — он 1987 года рождения, а я — 1984-го. Получается, когда я был на четвёртом курсе — он был на первом. Мы играли в студенческих соревнованиях. Тогда, конечно, не мог даже подумать, что буду его тренировать. Рад, что, когда я стал ассистентом тренера, Евгений вернулся в «Пари НН», а сейчас продолжает играть за нижегородцев и является капитаном команды — можно сказать, он легенда клуба. Поэтому мне будет интересна наша совместная работа уже в новом статусе.

— Если вынести Лукича за скобки, кому вы симпатизируете из тренеров?

— На данный момент я назову Зорана Лукича. Он действительно очень многому меня научил, много знаний о баскетболе получил от него. Однозначно, я буду что-то менять в своей работе: и в плане подготовки, и в плане ведения игры. Но в плане баскетбола — Зоран дал мне очень большую школу, поэтому для меня учитель, ментор, наставник — это пока он. А что будет потом — посмотрим, будем следить.

— Главный тренер Сергей Козин — кто он? Какой видит свою команду? Как она должна играть?

— Из того, что сейчас могу раскрыть — мы, естественно, хотим создать боеспособный коллектив. Это будет сплав молодости и опыта, тем не менее мы будем стараться собрать более молодую команду по сравнению с прошлым сезоном. Чтобы у ребят «горели» глаза, чтобы они «грызли паркет» и полностью отдавались на площадке. Команда будет складываться в большей степени из российских игроков, но, конечно, на каких-то позициях будут и иностранцы. Пока рано говорить о целостной картине — у нас много игроков на контракте, однако они также сейчас интересны и другим клубам. С одной стороны, мы имеем шесть-восемь подписанных игроков, а в итоге можем остаться с двумя или тремя. И от этого будет зависеть, как мы будем формировать команду на следующий год.

Сергей Козин и Сергей Зоткин Фото: Пресс-служба БК «Пари НН»

— Каких игроков вы бы хотели видеть именно в своей команде? Речь не про имена, а про характер, игровые навыки и качества?

— Про характер, опять же, повторюсь, у нас есть желание набрать молодых и «голодных» игроков, которые готовы сражаться за каждый мяч. Хочу играть в агрессивный баскетбол, чтобы это был прессинг по всей площадке, чтобы это было максимальное давление на мяч. И также стараться играть больше от защиты, потому что нападение начинается именно с защиты — когда команда забирает мяч и может атаковать. Будем стараться играть в быстрый баскетбол и выстраивать систему.

— А что, наоборот, для вас неприемлемо?

— Сейчас много игроков, как у нас тренер любил сказать, готовых играть «для фотографии»: он выглядит как баскетболист, высокий, с большой мышечной массой — всё это красиво. Но это только для того, чтобы сфотографироваться в форме, а когда игрок выходит на площадку, особенно если он не готов держать контакт и бороться за мяч — эта вся картинка, этот образ, он бессмысленный. Именно эта категория игроков для меня неприемлема: хочется, чтобы игрок был с характером, и тогда на этот характер можно нанизывать какие-то баскетбольные вещи. Это даже не притворство, а мягкость — ты вроде такой красивый, но не можешь ничем ответить на контакт, выдержать давление и не побояться вступить в борьбу за мяч, ушибиться, получить синяк. Некоторые игроки сначала присядут, потом на коленочки встанут, чтобы этот мяч забрать, потому что «бо-бо».

— Евгений Бабурин тоже местный, как и вы. Практически всю карьеру провёл в Нижнем Новгороде. Будете рады, если он когда-нибудь войдёт в ваш штаб? Пошло бы это на пользу команде?

— Евгений давно выступает за «Пари Нижний Новгород», дай бог ему здоровья, будет ещё выступать. В прошлом сезоне он по минутам опять оказался в лидерах, и не только в нашей команде — а вообще среди российских игроков. Желаю доработать ему этот контракт до конца, чтобы он был так же полезен на площадке. А после этого, думаю, Евгений сам решит, что ему будет ближе: тренерская роль или, может быть, менеджерская. И надеюсь, что руководство клуба примет его желание и осуществит, когда он решит повесить кроссовки на гвоздь. Потому что Женя этого действительно достоин!

— Что можете сказать болельщикам после того, как стали главным? Чего нам ждать от вас и команды в следующем сезоне?

— Что ждать от команды… Однозначно, хочется видеть борьбу в каждом матче, я надеюсь, что мы будем конкурентоспособны в каждой игре — неважно, какой соперник: команда уровня сегодняшних полуфиналов или любая другая команда уровня Лиги ВТБ. Моё мнение: не должно быть никаких провальных матчей, мы должны отдавать себя полностью на площадке.

Чем «Нижний» всегда славился, так это тем, что в любой ситуации мы боремся и играем до конца. Я надеюсь, у нас получится сохранить такое же отношение парней и к игре, и к болельщикам. В прошедшем сезоне, когда у нас был плохой период, нижегородцы всё равно приходили на трибуны, поддерживали нас. И это действительно важная часть нашего клуба, потому что они в любой ситуации были с парнями и тренерским штабом. Большая благодарность им!

Надеюсь, и в будущем сезоне они также будут приходить, переживать, болеть за нас. А мы в ответ будем стараться и выкладываться каждую игру на 100%, и даже больше.