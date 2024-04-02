«В России одни из самых красивых и искренних людей в мире». Интервью с Кейси Шепердом

В декабре 2023-го «Пари НН» объявил о возвращении в команду американского защитника Кейси Шеперда, который уже выступал за волжан в сезоне-2020/2021. Разыгрывающий пришёл в команду в непростой момент, но сразу стал одним из лидеров и помог клубу выйти из кризиса. «Чемпионат» пообщался с баскетболистом нижегородской команды.

«Нижний Новгород» — как второй дом»

— Ты уже выступал за «Нижний Новгород» три сезона назад. После ухода следил за судьбой клуба?

— Да, старался быть в курсе событий в команде и некоторых игроков, которые были здесь, но сейчас их уже нет. Но да, я старался следить за всем, даже когда меня не было в команде.

— За это время ты успел сменить четыре клуба. А были ли предложения от более именитых команд в этот период?

— Да, но не могу сказать от кого. «Нижний» — это как второй дом для меня, у меня была возможность вернуться и поиграть под руководством того же тренера, с некоторыми из тех же партнёров по команде. Так что вернуться сюда — это была хорошая возможность для меня.

— Были ли у тебя предложения от клубов Единой лиги ВТБ?

— Да, но от каких — секрет.

— Чем тебе запомнилась Лига ВТБ в первый приезд?

— Это была очень конкурентная игра, было много действительно хороших игроков. Конкуренция остаётся и сейчас, но, по моему мнению, тогда она была ещё более ожесточённой. Было очень сложно, было много талантов, много тяжелых матчей. Но было также очень весело играть против некоторых популярных игроков, которые выступают по всей Европе. Для меня это был действительно замечательный опыт.

— Есть ли разница в уровне лиги между первым визитом и вторым?

— Да, думаю, что сейчас не такая конкуренция, как была тогда. Но конкуренция всё ещё очень высока. Возможно, я просто стал лучше или опытнее, поэтому сейчас всё немного легче. Кроме того, играть с тем же тренером легче, так что это тоже играет свою роль.

— Чувствуется, что силы сравнялись?

— Да. Любая команда может выиграть при любых обстоятельствах. Поэтому силы довольно равны. Сейчас в Лиге ВТБ очень много сильных команд.

«Лукич — лучший тренер в карьере»

Кейси Шеперд Фото: БК «Уралмаш»

— Какая цель у «Пари НН» и какие перспективы?

— Я думаю, что в данное время наша главная цель — пройти в плей-ин и попытаться выйти в плей-офф. Мы хотели выиграть Кубок России и старались изо всех сил, были близки к успеху, но, к сожалению, не получилось. У нас есть хорошие шансы на успех. Мы должны проходить этап за этапом. Мы не можем заглядывать слишком далеко в будущее. Но я считаю, что команда сейчас выполняет действительно хорошую работу, особенно учитывая отсутствие некоторых важных игроков. Поэтому, если мы продолжим играть так же хорошо и кто-то из травмированных сможет восстановиться, я думаю, у нас есть хорошие шансы на выход в следующий этап.

— Ты пришёл в непростой период для команды. Не было ли мысли: «Зачем я согласился?»

— Нет, никогда. Я знал ситуацию — что много травмированных игроков, что команда находилась в трудном положении.

— Вспомним концовку матча с ЦСКА. У тебя было когда-либо что-то подобное в карьере?

— Нет, думаю, нет. Это было безумие. Но это баскетбол, такое случается. Нельзя никогда быть слишком уверенным, всегда нужно готовиться к неожиданностям.

— Ты успел поработать со многими тренерами и уже во второй раз играешь под руководством Зорана Лукича. Что можешь сказать о нём?

— Без сомнений, он лучший тренер, с которым мне пришлось работать. Он строгий, очень требовательный. Под его руководством непросто играть, но если вы доверяете ему и стараетесь прислушиваться к его советам, то он сделает вас лучше как игрока и как личность. У него тяжёлые тренировки. Это его способ, его стратегия. Вам нужно усердно тренироваться, чтобы вы могли преуспеть в игре. Если этого не будет, то в игре, когда будет трудно, вы не будете знать, как справиться с этой ситуацией.

— Ты однажды говорил, что ты лучший игрок и можешь не тренироваться.

— Нет, тренироваться нужно всегда, тогда была просто шутка (улыбается). Даже если ты лучший игрок, всё равно нужно совершенствоваться. Тренироваться должны все. Потому что как ты можешь продолжать становиться лучше, если не продолжаешь усердно работать?

— В «Пари НН» много молодых игроков. Как они тебе?

— Отличные. Каждый из них действительно хорош. Я думаю, Зоткин — игрок с такой позитивной энергией. Когда он играет — то как огненный шар. Он развивает скорость до 100 км/ч, очень, очень энергичный, напористый. Он из тех игроков, кто готов пройти сквозь стену ради команды.

Чадов очень талантлив. Сейчас он учится и становится более опытным. У него действительно хорошее будущее. И Миша Беленицкий тоже невероятный. Он может играть практически на любой позиции — отличный защитник, отлично отрабатывает под щитом, отличный настрой, хороший парень, усердно трудится каждый день. Я думаю, они все действительно хорошие игроки.

«Россияне — одни из самых красивых, заботливых и искренних людей в мире»

Кейси Шеперд (с мячом) Фото: ПБК ЦСКА

— Сейчас у российских клубов облегчённый календарь, так как в нём нет еврокубков. Как проводишь свободное время?

— Читаю книги. Стараюсь читать каждый день. И в основном всё, что я делаю — читаю, ем и сплю.

— Что читаешь?

— Мне нравится история, философия, книги о саморазвитии, иногда читаю романы, чтобы развлечься. Райан Холидей — мой любимый писатель. Мне нравится книга «Умеренность. Путь к свободе, мудрости и величию».

— Тебе нравится Нижний Новгород как город? Он изменился за четыре года?

— Здесь красиво. Похоже, что вкладывается много средств в развитие города, чтобы сделать его более привлекательным. И это здорово. Мне действительно нравится здесь находиться, особенно сейчас, когда не 20 градусов холода.

— Есть ли у тебя любимое место в городе?

— Да, ресторан Dodici — одно из моих любимых мест в городе. Кремль тоже красивый. А ещё мне очень нравится набережная, там здорово гулять. В музее был всего один раз, потому что я лентяй. Мне нужно ходить чаще в такие места.

— А что вообще нравится в России?

— Люди. Несмотря на плохую репутацию, которую имеют российские люди, если вы приедете сюда и будете честны и непредвзяты к ним, то обнаружите, что они одни из самых красивых, заботливых и искренних людей в мире.

Для меня мои товарищи по команде, организация и тренерский штаб — очень искренние люди. И если бы не они, я бы не вернулся в эту команду. Они просто лучшие. И думаю, что русские такие же.

— У тебя вообще были мысли об НБА? Хотел в своё время попробовать себя в сильнейшей лиге мира?

— Конечно, если они позовут меня, то я буду играть. Но мне уже почти 30. Я немного стар для НБА. Сейчас они больше интересуются молодыми игроками, которым 19-20 лет. Поэтому очень трудно начинать это путешествие, когда тебе почти 30.

— Зоран Лукич не очень любит НБА.

— Мне нравятся оба вида баскетбола. Я считаю, что европейский стиль игры более интересный. В нём игроки должны больше думать и принимать правильные решения в нужный момент. Это командная игра, где каждый играет на обеих сторонах площадки. В европейском баскетболе много хороших игроков и тренеров, а также продуманные стратегии игр, поэтому за такими матчами приятно наблюдать.

Но мне также нравится НБА, потому что там много очень талантливых игроков, возможно, самых талантливых в мире. Вы можете увидеть много хороших атак и ярких моментов. Однако я считаю, что НБА слишком концентрируется на атаке. Они набирают по 120-150 очков за игру, и кажется, что там не так много защиты и системности. Это просто свободная игра, за которой мне не так весело наблюдать, она похожа на игру детей.

Поэтому мне нравятся оба вида баскетбола, и я считаю, что каждый из них имеет свои преимущества.

— НБА — это шоу?

— Думаю, НБА больше для шоу, а Евролига, европейский баскетбол — это больше искусство игры. В европейском баскетболе больше IQ? Наверное, но в НБА больше таланта.