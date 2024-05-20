Не только в Евролиге и НБА горячо. Драку с побоями устроили сербские гранды

Если вы думали, что только в НБА и Евролиге борьба за чемпионство, можно сказать, идёт до последней капли крови, то вы заблуждаетесь. В Сербии завершилась финальная серия Лиги АБА — «Црвена Звезда» обыграла «Партизан» со счётом 3-0 и стала чемпионом. Однако страсти не утихают до сих пор, всему виной драка между игроками команд — Стефаном Лазаревичем и Джеймсом Нанналли. Что произошло, кто виноват и кто скрывает настоящую информацию? Прямо таинственное расследование какое-то.

История началась с того, что «Црвена Звезда» опубликовала заявление, в котором написано следующее: форвард «Партизана» Джеймс Нанналли напал на их игрока Стефана Лазаревича и нанёс тому побои. Чёрно-белые моментально опровергли этот факт, заявив, что именно игрок красно-белых является зачинщиком драки. Всё это интересно, но Лазаревич получил серьёзное рассечение и синяк под глазом.

СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЧ Фото: KKCRVENAZVEZDA.RS

Инцидент произошёл во время командной тренировки, накануне третьего матча финала Лиги АБА. В тот момент, пока один клуб уходил с бросковой разминки, а другой заходил, Лазаревич, предъявил Нанналли за эпизод из концовки второго матча. Тогда американец схватил его за шею во время борьбы за подбор. Сразу же после обнародования информации в СМИ клубы сообщили, что Лазаревич и Нанналли не будут участвовать во встрече, и в дело включилось МВД Сербии, которое проведёт независимое расследование.

При этом «Црвена Звезда» отправила дисциплинарный отчёт в лигу, ожидая, что та применит жёсткие санкции, такие как дисквалификация и отстранение Нанналли. Затем включился уже «Партизан». Клуб отрицает тот факт, что их форвард первым ударил соперника. По словам представителей «Партизана», драка началась после того, как Лазаревич схватил Нанналли за шею. Как итог появилась видеозапись, на которой видно, как Стефан повалил Джеймса на пол.

В свою очередь, «Партизан» заявил: «К сожалению, единственная видеозапись, которая может это подтвердить, неполная, поскольку период с 11:01.28 по 11:02.32 отсутствует. «Партизан» призывает срочно привлечь компетентные службы, чтобы вернуть удалённую запись и определить, кто её удалил! Просим привлечь к ответственности человека, удалившего видео, в соответствии с законом». Очень странная ситуация. Расследование продолжается, а мы до сих пор не знаем правды. Кому верить: «Црвене Звезде» или же «Партизану»? Два лагеря — две правды.

Защитник «Партизана» Джалин Смит первым пытался разнять игроков и является единственным, кто видел полностью начало и развязку конфликта. Баскетболист поделился своим видением ситуации: «Я присутствовал при всём этом. Парень [Лазаревич], который не играл, спровоцировал Джеймса, а тот просто защищался. Я был рядом. Парень шёл и действительно хотел что-то сделать. Джеймс защищался. Если вы спросите кого-нибудь, случилось бы это с ним, уверен, что у всех была бы такая же реакция. Вы знаете, он защищал себя от того, чтобы быть задушенным».

Драка между баскетболистами действительно была, и Лазаревич пострадал — факт. А вот кто является зачинщиком, кого ждут какие последствия, узнаем позже. Однако «Црвена» уже чемпион, и этого не отнять. Желаем главным грандам сербского спорта урегулировать конфликт и наказать виновных, потому что такое поведение даже в пылу борьбы не красит никого. Красно-белые вместе с победой в Адриатической лиге гарантировали себе участие в следующем сезоне Евролиги, чего пока нельзя сказать о «Партизане», успехи которого руководство лиги будет рассматривать в конце июня — начале июля.