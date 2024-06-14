Единая лига назвала регламент турнира на сезон-2024/2025

В новом сезоне Единой лиги ВТБ примут участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Об этом информирует пресс-служба Единой лиги.

Отмечается, что клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА. В финальной серии армейцы одолели казанский УНИКС. Бронзовые медали завоевали игроки «Зенита». В матче за третье место клуб из Санкт-Петербурга победил краснодарский «Локомотив-Кубань».

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