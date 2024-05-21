«Индиана» — аутсайдер финала Востока плей-офф НБА. Возможно, не всё так категорично? LIVE

Завтра, 22 мая, будет сыгран один матч в рамках финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс», которая начнётся в 3:00 мск.
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📺 Где смотреть «Бостон» — «Индиана»
Прямой эфир официально покажут на телеканале ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
✍️ Последние четыре участия «Индианы» в финалах Восточной конференции выпадают на цифру «4» в годе. А именно: 1994, 2004, 2014 и 2024. В 1994 году «Пэйсерс» проиграли «Нью-Йорку» в семи матчах, в 2004-м «иноходцы» уступили «Детройту» со счётом 2-4. В 2014 году «Индиана» проиграла «Майами» в шести встречах. Что будет в этом году?
📊 Интересный факт. Джейлен Браун и Джейсон Тейтум — в тройке действующих игроков с 500+ очками в финалах Восточной конференции плей-офф НБА. Кто ещё в списке? Леброн Джеймс.