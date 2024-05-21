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Плей-офф НБА, Бостон Селтикс — Индиана Пэйсерс, онлайн-трансляция, 22 мая 2024: где смотреть, во сколько играют, травмы

«Индиана» — аутсайдер финала Востока плей-офф НБА. Возможно, не всё так категорично? LIVE
Артемий Берстенев
«Индиана» — аутсайдер финала Востока. LIVE
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Может быть, «Пэйсерс» удивят в первом матче серии с «Бостоном»?

Завтра, 22 мая, будет сыгран один матч в рамках финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс», которая начнётся в 3:00 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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📺 Где смотреть «Бостон» — «Индиана»
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть «Бостон» — «Индиана»

Прямой эфир официально покажут на телеканале ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

16:16 Артемий Берстенев

✍️ Последние четыре участия «Индианы» в финалах Восточной конференции выпадают на цифру «4» в годе. А именно: 1994, 2004, 2014 и 2024. В 1994 году «Пэйсерс» проиграли «Нью-Йорку» в семи матчах, в 2004-м «иноходцы» уступили «Детройту» со счётом 2-4. В 2014 году «Индиана» проиграла «Майами» в шести встречах. Что будет в этом году?

16:10 Артемий Берстенев

📊 Интересный факт. Джейлен Браун и Джейсон Тейтум — в тройке действующих игроков с 500+ очками в финалах Восточной конференции плей-офф НБА. Кто ещё в списке? Леброн Джеймс.

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Новости. Баскетбол
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