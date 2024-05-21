«Индиана» — аутсайдер финала Востока плей-офф НБА. Возможно, не всё так категорично? LIVE

✍️ Последние четыре участия «Индианы» в финалах Восточной конференции выпадают на цифру «4» в годе. А именно: 1994, 2004, 2014 и 2024. В 1994 году «Пэйсерс» проиграли «Нью-Йорку» в семи матчах, в 2004-м «иноходцы» уступили «Детройту» со счётом 2-4. В 2014 году «Индиана» проиграла «Майами» в шести встречах. Что будет в этом году?