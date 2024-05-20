Кто станет чемпионом НБА?

Второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации официально завершен. В нём было буквально всё: интрига, яркие моменты, разочарование в связи с травмами лидеров и невероятные развязки серий. Но кто же в итоге станет чемпионом в этом сезоне? Давайте выбирать.
В ходе голосования клубы будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Даллас Маверикс»
Место в регулярном чемпионате: пятое в Западной конференции
Кого обыграли в плей-офф: «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахома-Сити Тандер» (4-2)
Год основания: 1980
Последнее чемпионство: 2011 год
Стоимость франшизы по версии Forbes: $ 4,5 млрд
Прозвище: «бродяги»
«Миннесота Тимбервулвз»
Место в регулярном чемпионате: третье в Западной конференции
Кого обыграли в плей-офф: «Финикс Санз» (4-0), «Денвер Наггетс» (4-3)
Год основания: 1989
Последнее чемпионство: клуб не был чемпионом
Стоимость франшизы по версии Forbes: $ 2,5 млрд
Прозвище: «лесные волки»
«Бостон Селтикс»
Место в регулярном чемпионате: первое в Восточной конференции
Кого обыграли в плей-офф: «Майами Хит» (4-1), «Кливленд Кавальерс» (4-1)
Год основания: 1946
Последнее чемпионство: 2008 год
Стоимость франшизы по версии Forbes: $ 4,7 млрд
Прозвище: «кельты»
«Индиана Пэйсерс»
Место в регулярном чемпионате: шестое в Восточной конференции
Кого обыграли в плей-офф: «Милуоки Бакс» (4-2), «Нью-Йорк Никс» (4-3)
Год основания: 1967
Последнее чемпионство: клуб не был чемпионом
Стоимость франшизы по версии Forbes: $ 2,9 млрд
Прозвище: «иноходцы»