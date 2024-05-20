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Финал НБА — 2024: плей-офф, кто станет чемпионом лиги, опрос, выбор пользователей, Миннесота, Индиана, Бостон, Даллас

Кто станет чемпионом НБА?
Никита Бирюков
Кто станет чемпионом НБА?
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Все участники финалов конференций в плей-офф уже известны. Выбираем того, кто поднимет над головой Кубок Ларри О’Брайена!

Второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации официально завершен. В нём было буквально всё: интрига, яркие моменты, разочарование в связи с травмами лидеров и невероятные развязки серий. Но кто же в итоге станет чемпионом в этом сезоне? Давайте выбирать.

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Чемпион свергнут! В плей-офф НБА без сенсаций не обошлось
Чемпион свергнут! В плей-офф НБА без сенсаций не обошлось

В ходе голосования клубы будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Кто станет чемпионом НБА?
«Даллас Маверикс»
Фото: Joshua Gateley/Getty Images
1 место

«Даллас Маверикс»

Место в регулярном чемпионате: пятое в Западной конференции

Кого обыграли в плей-офф: «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахома-Сити Тандер» (4-2)

Год основания: 1980

Последнее чемпионство: 2011 год

Стоимость франшизы по версии Forbes: $ 4,5 млрд

Прозвище: «бродяги»

«Миннесота Тимбервулвз»
Фото: C. Morgan Engel/Getty Images
2 место

«Миннесота Тимбервулвз»

Место в регулярном чемпионате: третье в Западной конференции

Кого обыграли в плей-офф: «Финикс Санз» (4-0), «Денвер Наггетс» (4-3)

Год основания: 1989

Последнее чемпионство: клуб не был чемпионом

Стоимость франшизы по версии Forbes: $ 2,5 млрд

Прозвище: «лесные волки»

«Бостон Селтикс»
Фото: Barry Chin/Getty Images
3 место

«Бостон Селтикс»

Место в регулярном чемпионате: первое в Восточной конференции

Кого обыграли в плей-офф: «Майами Хит» (4-1), «Кливленд Кавальерс» (4-1)

Год основания: 1946

Последнее чемпионство: 2008 год

Стоимость франшизы по версии Forbes: $ 4,7 млрд

Прозвище: «кельты»

«Индиана Пэйсерс»
Фото: Elsa/Getty Images
4 место

«Индиана Пэйсерс»

Место в регулярном чемпионате: шестое в Восточной конференции

Кого обыграли в плей-офф: «Милуоки Бакс» (4-2), «Нью-Йорк Никс» (4-3)

Год основания: 1967

Последнее чемпионство: клуб не был чемпионом

Стоимость франшизы по версии Forbes: $ 2,9 млрд

Прозвище: «иноходцы»

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Новости. Баскетбол
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