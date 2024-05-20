Кто станет чемпионом НБА?

Все участники финалов конференций в плей-офф уже известны. Выбираем того, кто поднимет над головой Кубок Ларри О’Брайена!

Второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации официально завершен. В нём было буквально всё: интрига, яркие моменты, разочарование в связи с травмами лидеров и невероятные развязки серий. Но кто же в итоге станет чемпионом в этом сезоне? Давайте выбирать.

В ходе голосования клубы будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.