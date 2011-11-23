Мэджик Джонсон сыграет в выставочном матче в поддержку Обамы

Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон согласился принять участие в выставочном матче в поддержку действующего президента США Барака Обамы, сообщает американская пресса. Напомним, что накануне о своём отказе играть в этом матче заявил лидер «Орландо» Дуайт Ховард.

Уже известно, что в игре примут участие Крис Пол, Крис Бош, Кевин Дюрант, Кармело Энтони, Рэй Аллен и Пол Пирс.

Все средства, собранные от продажи билетов на встречу, которая состоится 12 декабря в Вашингтоне, пойдут на предвыборную кампанию Обамы.