Мэджик Джонсон сыграет в выставочном матче в поддержку Обамы
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Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон согласился принять участие в выставочном матче в поддержку действующего президента США Барака Обамы, сообщает американская пресса. Напомним, что накануне о своём отказе играть в этом матче заявил лидер «Орландо» Дуайт Ховард.
Уже известно, что в игре примут участие Крис Пол, Крис Бош, Кевин Дюрант, Кармело Энтони, Рэй Аллен и Пол Пирс.
Все средства, собранные от продажи билетов на встречу, которая состоится 12 декабря в Вашингтоне, пойдут на предвыборную кампанию Обамы.
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