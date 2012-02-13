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Басс пропустит 10-14 дней из-за травмы колена

Басс пропустит 10-14 дней из-за травмы колена
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бостона» Брэндон Басс пропустит от 10 до 14 дней из-за повреждения колена, сообщает американская пресса. По информации руководства клуба, он получил травму в игре с «Нью-Йорком» 3 февраля и усугубил повреждение в матче с «Торонто» неделю спустя.

«Мы знали, что Брэндона беспокоило колено, но после игры с „Торонто“ он ничего не говорил. Только накануне мне позвонил клубный медик и сообщил, что Брэндон не может играть. Это стало для меня сюрпризом», — цитирует наставника «Бостона» Дока Риверса американская пресса.

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