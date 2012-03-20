20 очков Келати помогли "Химкам" победить "Локомотив-Кубань" "+9" в Еврокубке

В первом четвертьфинальном матче Еврокубка «Химки» принимали «Локомотив-Кубань». Дебют остался за краснодарским клубом, который вёл "+10" в конце первой четверти. «Химки» быстро выровняли положение и вышли вперёд в середине второй десятиминутки. Однако «Локомотив» вновь прибавил после большого перерыва — "+8". Заключительная четверть прошла под диктовку «Химок», которые вырвали победу со счётом 81:72.
Еврокубок. Четвертьфинал. Первый матч.
«Химки» (Московская область, Россия) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) — 81:72 (18:21, 22:21, 19:18, 22:12)
«Химки»: Келати (20 + 3 перехвата), Фридзон (17), Жуканенко (13 + 5 подборов), Моня (10 + 7 подборов + 3 перехвата), Лончар (8 + 5 подборов), Планинич (6 + 4 передачи), Вяльцев (5), Куинн (2 + 5 передач), Нильсен.
«Локомотив-Кубань»: Мэсси (14 + 7 подборов), Риверс (14), Траоре (13 + 8 подборов), Чалмерс (7 + 2 блок-шота), Блэкни (7), Шелекето (7 + 6 подборов), Быков (4), Илиевски (2 + 5 передач), Забелин (2), Шуховцов (2).
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