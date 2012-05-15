Савчук: "Азовмашу" нужны легионеры, чтобы защищать честь Украины

Президент «Азовмаша» Александр Савчук выразил позицию клуба относительно лимита на легионеров. «Азовмаш» согласен поддержать правило, согласно которому в составе каждой команды обязательно должен быть в игре хотя бы один украинец.

«БК „Азовмаш“ выступает за то, чтобы на игры Суперлиги в следующем сезоне можно было заявлять шестерых легионеров. Как известно, мы каждый сезон защищаем честь нашей страны в европейских кубках, и для того, чтобы у нашей команды была возможность на равных противостоять ведущим клубам Европы и достойно выступать на международной арене, нужно, чтобы состав был укреплён необходимым количеством легионеров и все они имели постоянную игровую практику.

При этом мы поддерживаем схему „4+1“, так как заинтересованы в развитии и прогрессе украинских исполнителей. Кроме того, мы выступаем за то, чтобы в следующем сезоне регулярный чемпионат Суперлиги игрался в два круга. Учитывая нагрузку, которая ложится на игроков тех команд, которые выступают в европейских соревнованиях, мы не видим смысла в третьем круге», — сказал Савчук.