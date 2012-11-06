Корбин: "Юта" вновь имела шанс на победу и не смогла использовать его
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Главный тренер «Юты» Тайрон Корбин выразил разочарование поражением своей команды от «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 94:103.
«Мы могли выиграть во всех трёх первых матчах сезона, но просто не смогли закончить начатое. Даже сегодня у нас был момент, когда мы были сильнее. После первой половины матча мы лидировали и относительно хорошо начали третью четверть. Мы лидировали с отрывом в шесть очков. Но затем наши соперники отыграли его, вырвались вперёд. Нам нужно просто извлечь уроки из этого и стать лучше», — цитирует Корбина американская пресса.
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