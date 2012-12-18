Карасёв: в "Миннесоте" Швед набирает за матч больше очков, чем набирал в ЦСКА

Защитник «Триумфа” Сергей Карасёв рассказал, что по окончании нынешнего сезона планирует отправиться в США, чтобы определить, стоит ли выставлять свою кандидатуру на драфт или лучше поиграть в Европе ещё один год. Также Карасёв отметил игру Алексея Шведа, который проводит свой первый сезон в НБА в „Миннесоте”.

“Периодически со Шведом созваниваемся и переписываемся. Он — молодец. Набирает по 14-15 очков за матч — больше, чем в ЦСКА… По его словам, в Европе играть даже тяжелее, чем в НБА. Единственная проблема за океаном — атлетизм. Все соперники прыгучие, быстрые, сильные… Зато площадка шире и зонная защита запрещена, что, безусловно, развязывает руки разыгрывающему.

После этого сезона надеюсь поехать в летний лагерь, себя показать и на других посмотреть. Хочется пообщаться с тренерами и скаутами, узнать, над чем ещё стоит поработать, чтобы полноценно заиграть в Америке. В зависимости от того, что они ответят, решу: выставлять свою кандидатуру на драфт в 2013 году или остаться в Европе еще на сезон. Пока загадывать не буду”, — цитирует Карасёва „Спорт-экспресс”.