Карлесимо: "камбэк" "Бруклина" дорогого стоит

Главный тренер «Бруклин Нетс» Пи Джей Карлесимо похвалил свою команду за сделанное над собой усилие, позволившее одержать волевую победу над «Финиксом».

«Я очень воодушевлён. Моя команда сделала огромное усилие над собой, учитывая, что в первой половине встречи „Финикс“ полностью нас переиграл. К большому перерыву счёт мог быть, даже должен был быть больше в их пользу. Поверьте, сделать такой „камбэк“, когда до этого команда практически не играла, дорогого стоит. Но мы сделали это! Во второй половине дела в защите наладились. Также „Бруклин“ отлично сыграл в нападении. Все это позволило в итоге одержать победу», — приводит слова Карлесимо американская пресса.