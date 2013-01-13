Мицов: в перерыве Мессина был взбешён, мы играли не так, как ему хотелось

Форвард ЦСКА Владимир Мицов рассказал, что главный тренер команды Этторе Мессина был недоволен игрой в первой половине встречи против «Енисея», в которой «армейцам» удалось вырвать победу.
«Лучшее в этой игре то, что мы добились победы. Думаю, мы потратили очень много энергии в матче с „Брозе Баскетс“. Учитывая большое число травмированных, дополнительную нагрузку на лидеров, долгий перелёт и разницу во времени, наши ноги были тяжеловаты. Мы хорошо начали, но затем провалили вторую четверть, и в перерыве в раздевалке пришлось трудно, ведь тренер, естественно, был взбешён, мы играли не так, как ему хотелось. После плохой третьей четверти мы почувствовали, что близки к поражению и, наконец, стали действовать как команда в нападении и помогать друг другу в защите», — цитирует Мицова официальный сайт клуба.
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