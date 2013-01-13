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"Днепр-Азот" и "Черкасские Мавпы" добыли победы в Суперлиге

"Днепр-Азот" и "Черкасские Мавпы" добыли победы в Суперлиге
Баскетбол / Украина. Суперлига

В чемпионате Суперлиги состоялось ещё два матча. «Днепр-Азот»" в Днепродзержинске не оставил шансов «Ферро», а «Днепр» в родных стенах не смог противостоять «Черкасским „Мавпам“.

»Днепр-Азоту" удавалось проводить рывки за счёт серий точных трёхочковых и быстрых контратак. У гостей тоже получалось почти идеально атаковать из-за дуги, а кроме того успешно брали игру на себя лидеры Калпеппер и Шаппел.

В концовке матча хозяева сумели нейтрализовать Шаппела и свести к минимуму эффективность Калпеппера, в то время как их лидеры Малдроу и Уигинс реализовали ключевые трёхочковые. На последней минуте «Ферро» прибёг к тактике фолов, но даже невысокая реализация штрафных днепродзержинцами не помогла гостям, которые слишком поспешно и неточно атаковали.

Суперлига Украины - регулярный чемпионат
13 января 2013, воскресенье. 18:00 МСК
Днепр-Азот
Каменское
81:75
(19:18, 21:23, 21:19, 20:15)
Ферро-ЗНТУ
Запорожье
Днепр-Азот: Малдроу - 29, Уиггинс - 20, Зиммерман - 11, Балашов - 8, Дэвис - 6, Гуртовой - 3, Сильковский - 2, Девиндорф - 2, Панченко, Чигринов, Тищенко, Кадигроб
Ферро-ЗНТУ: Чаппел - 20, Калпеппер - 18, Гуинн - 9, Вернер - 8, Буцкий - 8, Рыбалко - 6, Мур - 6, Змитрович, Дикий, Козловец, Лебединцев, Тимощук

В Днепропетровске получился напряжённый матч. «Днепр» в случае победы мог подумать о попытках зацепиться за зону плей-офф, а «Черкасские Мавпы» свои позиции, наоборот, надеялись закрепить, а заодно ещё более приблизиться к попаданию в розыгрыш Кубка Суперлиги.

Гости усилиями Данте Свонсона организовали рывок и ушли на комфортное 10-ти очковое расстояние. Но подопечныеХомичюса почти вытащили безнадёжно проигранный матч и за счёт неожиданно разыгравшегося Константина Глазырина вернулись в игру. За пять минут до финальной сирены после дальнего попадания Александра Мишулы для чёрно-оранжевых реально запахло «жаренным» – 65:66.

Впрочем, благодаря результативности в четвёртой четверти Делининкайтиса (14 очков) «Мавпы» избавились от конфуза.

Суперлига Украины - регулярный чемпионат
13 января 2013, воскресенье. 18:00 МСК
Днепр
Днепр
79:90
(20:21, 15:20, 15:18, 29:31)
Черкасские Мавпы
Черкассы
Днепр: Кикерт - 18, Глазырин - 17, Тимофеенко - 12, Мишула - 10, Корниенко - 7, Лоу - 6, Балашов - 5, Щепкин - 4, Кобец, Коренюк, Загреба, Месяц
Черкасские Мавпы: Делининкайтис - 23, Хантер - 20, Яковлев - 13, Томас - 11, Корочкин - 9, Суонсон - 9, Ившин - 4, Любичич - 1, Пархоменко, Неруш, Михайлюк, Белоус
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