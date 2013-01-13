"Днепр-Азот" и "Черкасские Мавпы" добыли победы в Суперлиге

В чемпионате Суперлиги состоялось ещё два матча. «Днепр-Азот»" в Днепродзержинске не оставил шансов «Ферро», а «Днепр» в родных стенах не смог противостоять «Черкасским „Мавпам“.

»Днепр-Азоту" удавалось проводить рывки за счёт серий точных трёхочковых и быстрых контратак. У гостей тоже получалось почти идеально атаковать из-за дуги, а кроме того успешно брали игру на себя лидеры Калпеппер и Шаппел.

В концовке матча хозяева сумели нейтрализовать Шаппела и свести к минимуму эффективность Калпеппера, в то время как их лидеры Малдроу и Уигинс реализовали ключевые трёхочковые. На последней минуте «Ферро» прибёг к тактике фолов, но даже невысокая реализация штрафных днепродзержинцами не помогла гостям, которые слишком поспешно и неточно атаковали.

В Днепропетровске получился напряжённый матч. «Днепр» в случае победы мог подумать о попытках зацепиться за зону плей-офф, а «Черкасские Мавпы» свои позиции, наоборот, надеялись закрепить, а заодно ещё более приблизиться к попаданию в розыгрыш Кубка Суперлиги.

Гости усилиями Данте Свонсона организовали рывок и ушли на комфортное 10-ти очковое расстояние. Но подопечныеХомичюса почти вытащили безнадёжно проигранный матч и за счёт неожиданно разыгравшегося Константина Глазырина вернулись в игру. За пять минут до финальной сирены после дальнего попадания Александра Мишулы для чёрно-оранжевых реально запахло «жаренным» – 65:66.

Впрочем, благодаря результативности в четвёртой четверти Делининкайтиса (14 очков) «Мавпы» избавились от конфуза.