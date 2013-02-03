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"Будивельник" в столичном дерби переиграл "Киев"

"Будивельник" в столичном дерби переиграл "Киев"
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Матчем в Киеве стартовала программа игрового дня третьего круга украинской Суперлиги. В столичном дерби «Будивельник» на своей площадке принимал БК «Киев» и без проблем разобрался с соперником.

Уставший после тяжелого матча с «Будучностью» «Будивельник» перенапрягаться не хотел. Также тренер «строителей» дал возможность отдохнуть Кривцову, Егорову и Герасимчуку. Зато дебютировал в команде латыш Рихардс Куксикс, в итоге набравший 15 очков. Итоговая победа «Будивельника» — 72:62.

Украина. Суперлига
Киев

Суперлига Украины - регулярный чемпионат
03 февраля 2013, воскресенье. 16:00 МСК
Будивельник
Киев
Окончен
72 : 62
Киев
Киев
Будивельник: Робинсон - 15, Лайонс - 14, Анисимов - 13, Дилэйни - 9, Горбенко - 6, Дроздов - 6, Цинцадзе - 5, Аникеенко - 2, Шаленга - 2, Герасимчук, Егоров, Кривцов
Киев: Робинсон - 14, Гудс - 12, Джонс - 10, Швец - 10, Бобров - 8, Подолян - 6, Сандул - 2, Крутоус, Пищиков, Полежаев
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