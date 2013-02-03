"Будивельник" в столичном дерби переиграл "Киев"

Матчем в Киеве стартовала программа игрового дня третьего круга украинской Суперлиги. В столичном дерби «Будивельник» на своей площадке принимал БК «Киев» и без проблем разобрался с соперником.

Уставший после тяжелого матча с «Будучностью» «Будивельник» перенапрягаться не хотел. Также тренер «строителей» дал возможность отдохнуть Кривцову, Егорову и Герасимчуку. Зато дебютировал в команде латыш Рихардс Куксикс, в итоге набравший 15 очков. Итоговая победа «Будивельника» — 72:62.

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